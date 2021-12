"Tinha medo de ficar pela área de serviço o resto da vida"

Entrar no elenco de "Vitória" foi surpreendente e extremamente prazeroso para Aline Borges. A intérprete da exuberante Laíza, da trama de Cristianne Fridman, ainda gravava suas cenas em "Pecado Mortal" quando foi avisada que deveria deixar a novela de Carlos Lombardi para encarnar a dançarina do atual folhetim da Record. E, de quebra, soube que sua personagem sofreria agressões por parte do grupo neonazista que movimenta a história. "Sempre tive vontade de trabalhar com a Cristianne e a parte do preconceito serviu para dar um tempero a mais neste trabalho", valoriza a atriz. Na entrevista a seguir, Aline analisa sua trajetória profissional, explica como se tornou atriz e revela o que espera dos próximos capítulos de "Vitória".

Antes de "Vitória", qual era a sua relação com a dança?

Sempre gostei, desde moleca. Fiz jazz quando tinha 11 anos e sonhava com a carreira de modelo naquela época. Mas dancei por pouco tempo e nunca profissionalmente. Também fiz sapateado, há uns seis anos. Quando soube que a Laíza teria um bar e ia se apresentar, fiquei empolgadíssima. Frequentei workshops e ainda tenho aulas com a Mônica Torreão por causa da novela.

As pessoas na rua comentam muito sobre as performances da Laíza?

Sempre acontece, mas não só para falar dos shows. Na época do primeiro, quando teve o ataque neonazista, foi muito intensa essa aproximação. Muita gente se sentiu ofendida e isso me deixou bem emocionada. De uma forma geral, o que mais acontece é chegarem, comentarem da personagem e demonstrarem carinho tanto por ela quanto por mim. A Laíza desperta um sentimento bom no público. Quando estou no supermercado, na academia ou vou visitar algum amigo dentro de um condomínio, por exemplo, esse contato é bem bacana.

Existe uma ideia de que a Record é mais vista por classes populares. Você percebe isso nessa abordagem?

Eu sinto, sim. Mas isso não quer dizer que as classes A e B não vejam. A questão é que esse público mais elitizado olha você, registra quem é e vai embora. Já o pessoal mais humilde quer chegar perto, tirar foto, dizer que você é magra, essas coisas. Não existe uma regra, mas isso é o mais comum.

A Laíza já foi uma das vítimas do grupo neonazista da história. Como era sua relação com esse tema antes da novela?

Eu não estava habituada a ouvir sobre isso e fiquei muito surpresa com todos os relatos que foram passados para nós. Não sei se com o tema levantado na novela isso ganha mais dimensão e faz com que as pessoas pesquisem mais, porque agora eu ouço bem. Antes, eu não tinha ideia. Não me lembro de ter visto uma brutalidade como essa na TV aberta. Acho que se a novela está se destacando com isso é porque o buraco é bem mais embaixo.

Você acha que o fato de ser atriz e uma mulher bonita amenizou o preconceito contra você nos últimos anos, por ser negra?

Ah, sim, sem dúvida. E eu sou a negra que muita gente não considera negra, mas sim "moreninha". Sinceramente, eu não me lembro de ter sofrido preconceito. Mas tenho um irmão gêmeo com a pele bem escura. Acho que eu senti um pouco na adolescência, mas a partir dele, dessa nossa diferença. O fato de sermos gêmeos, mas com tons de pele tão diferentes, chamava demais a atenção dos outros, chocava alguns.

Quando você batalhava mais por papéis na televisão sentia que sobravam para você só personagens já direcionados às negras desde a sinopse?

Acho que sim. Tanto a Ellen, que eu interpretei em "Ribeirão do Tempo", já na Record, quanto a Laíza foram os papéis mais fora do padrão negro de tevê que eu tive. A Laíza sofreu preconceito, é verdade, mas é chique, tem uma posição social, viajou para caramba. A maioria das personagens que fiz eram empregadas. E durante muito tempo pensei que poderia ser sempre assim. Tinha muito medo de ficar por ali, pela área de serviço, o resto da vida. Por que eu não podia fazer a patroa? Eu ficava sentida, triste. E não só por mim, mas por todas as mulheres negras, fossem atrizes ou não. Mas a Record me deu muitas oportunidades e me tirou desse estereótipo.

Mas em "Pecado Mortal" você voltou a fazer uma empregada. Sentiu-se diminuída?

De forma alguma! A copeira, a faxineira, a cozinheira são personagens dignos também. Não me incomoda ser escalada para isso. Meu problema é só fazer esse tipo de personagens. Isso eu acho um pouco constrangedor. Espero que mude cada vez mais não só para mim, mas para todas as atrizes negras.

A guerra entre Laíza e Iago (Gabriel Gracindo) está declarada. Quais são suas expectativas para essa fase de "Vitória"?

Bom, o Iago tenta de todo jeito acabar com o bar da Laíza. Ela se sentiu muito traída porque confiava nele até debaixo da água. Quando a mascara do cara cai, ela se sente extremamente enganada. A Cristianne Fridman uma vez disse que quando a Laíza soubesse que o Iago era um bandido, ia mostrar a força de uma mulher traída. Então, sinceramente, eu acredito - e torço muito - que será ela a pessoa quem vai derrubar esse vilão.

Quando você começou a sonhar com a carreira de atriz?

Meu primeiro contato foi aos 11 anos, na escola. Era um festival de teatro e minha irmã, que hoje é professora, mas queria ser atriz, estava sempre envolvida. Um dia faltou alguém e me chamaram. Era para interpretar uma menina de rua e todo mundo gostou muito. Nossa, eu me achei! Não bateu a menor vergonha, todos adoraram. Curti tanto que me encantei, decidi investir nisso.

Você teve aparições bem esporádicas na televisão até ser convidada para interpretar a bandida Lacraia, em "A Lei e o Crime". Como você vê sua vida antes e depois desse trabalho?

Minha vida mudou depois disso. Assinei um contrato longo com a Record e não tenho parado. Iniciei um ciclo bem produtivo que já me trouxe "Ribeirão do Tempo", o final de "Rebelde", "Pecado Mortal" e, agora, "Vitória".

Como "A Lei e o Crime" chegou até você?

Eu tinha feito uma participação bem pequena em "Caminhos do Coração". Muita gente não dá valor a essas coisas, mas foi essa aparição ali o fator crucial para transformar a minha vida. Tive um reencontro com o Alexandre Avancini, que tinha dirigido "Coração de Estudante", minha primeira novela na Globo. Gravei um dia só, na pele de uma aeromoça, e me abri, disse que queria fazer outras coisas com ele. O Avancini pediu que eu entregasse meu material para sua secretária e, pouco tempo depois, eles começaram a procurar uma atriz negra para fazer a Lacraia de "A Lei e o Crime". Minhas fotos entraram no meio dessa seleção e o Avancini me escolheu, sem que eu precisasse de teste. Na época, eu estava finalizando "Beleza Pura", na Globo, e nem sabia que estava rolando isso. Foi incrível, a personagem da minha vida! Tenho muito carinho por esse trabalho.

