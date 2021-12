Times de várzea saem dos bairros para especial no History

Se o Brasil é o país do futebol, é na várzea que ele nasce. Por definição, várzeas são áreas que beiram rios e que, como estão sempre alagadas, quase sempre são imprestáveis para o uso. Mas não para apaixonados por futebol, que usam qualquer pedacinho de terra pra praticar o esporte nacional. Por isso, o futebol amador no Brasil, que na maioria das vezes não tem campo, nem sede, leva o nome carinhoso e bem-humorado, Várzea.

Para homenagear essa tradição tão brasileira, Várzea FC, nova série em oito episódios do History, produzida pela OSS Produções, que estreia nesta terça-feira, 20, às 23 horas, traz a história de um time sem nenhuma expressão, com jogadores "mundialmente" conhecidos em seus bairros, amados por uma torcida gigantesca que não lota um estádio (e nem mesmo uma van), mas que ainda assim leva os envolvidos ao delírio.

Irreverência



O novo programa não é apenas voltado para quem gosta de futebol, é uma série para quem se diverte com a irreverência e o bom humor do brasileiro. Várzea FC acompanha a trajetória de quatro pessoas reais que dedicam suas vidas ao futebol. Eles têm uma motivação genuína e emocional de troca, não ganham nada para isso. Amauri, João Funeca, Paraíba e Viola, as estrelas da série, são jogadores do time do Caju, cuja sede e campo ficam no bairro do Jaguaré, São Paulo.

Para a produtora executiva Krishna Mahon, a série conseguiu ser um espelho do futebol que vai muito além do campo. "Eles são tão originais, mas ao mesmo tempo vemos um pouquinho de todos os homens que conhecemos. Tenho um amigo doce como o Funeca e meu pai, que tem três ex-mulheres, tinha que ser o Viola".

O diretor da série, Leo Longo, corrobora que não se trata de um reality sobre futebol. "Antes de qualquer coisa, eu vejo Várzea FC como a série para quem se diverte com a irreverência e o bom-humor do brasileiro", diz.



Episódios



No episódio de estreia, Na Várzea, é Tosco, os jogadores do Caju precisam unir forças para fazer consertos no campo do time. Em seguida, em Amigos, Amigos, Futebol à Parte, Paraíba torna-se presidente do Caju por uma semana e Amauri procura amigos para o jogo Amigos de Paraíba contra Amigos de Amauri. Dia 27, o Caju precisa quitar uma dívida com um técnico e, para arrecadar dinheiro, transforma o campo numa fazendinha.

adblock ativo