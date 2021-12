Ticiana Villas Boas vai apresentar reality show no SBT

A jornalista Ticiana Villas Boas, que está em licença maternidade após o nascimento do primeiro filho, acaba de assinar contrato com o SBT. A notícia veio à tona nesta terça-feira, 28. Após se afastar da bancada do Jornal da Band para dar à luz, Ticiana vai fazer parte da linha de show e apresentar o premiado reality show internacional "The Great Bake Off", adquirido recentemente pela emissora da BBC Worldwide.

Sucesso de audiência, a atração ganhou versões em vários países. "Eu parto agora para um novo ciclo com muita ansiedade, inquietação, vontade e garra. Estou muito feliz de fazer parte da família SBT", disse a jornalista.

"The Great Bake Off" vai ao ar ainda neste ano, e busca encontrar o melhor confeiteiro amador do Brasil.

