Ticiana Villas Boas: "Não traço planos de onde chegar"

Para Ticiana Villas Boas, não teria como desandar um programa que mistura receitas de doces e competição no formato reality show. Assim, a jornalista justifica o bom resultado do Bake Off Brasil - Mão na Massa, que vai ao ar aos sábados, às 21h30, no SBT/TV Aratu. Nas duas primeiras semanas, o programa atingiu picos de nove pontos no Ibope. "É o primeiro reality show sobre confeitaria da TV aberta. As pessoas estão muito interessadas", defende a baiana, que fez curso de confeitaria em Nova York antes de pilotar o programa. Ticiana esteve em Salvador esta semana para divulgar a competição que vai escolher o melhor confeiteiro amador do Brasil. Nesta entrevista, ela fala sobre o programa que já está praticamente todo gravado (falta apenas a final), o que a fez deixar o jornalismo para apostar no entretenimento, rumos da carreira e contato com o público.

O que lhe fez sair do hard news para o entretenimento?

Eu estava sentindo que tinha parado de evoluir como âncora do Jornal da Band. Tinha sete anos na bancada e dez anos de Band. Comecei a pensar no entretenimento, em alguma área que eu pudesse me soltar mais, não ficasse tão engessada como no jornalismo. Queria me sentir mais desafiada.

Com a licença-maternidade isso ficou mais claro?

Me permitiu um olhar distanciado. Não me via fora do jornalismo, que acaba viciando pela adrenalina de não receber furo, de estar sempre informado, de ficar atento às notícias. Quando saí para a licença maternidade, fui para o mundo oposto, da mamadeira, do xixi, do cocô, do leite. É um mundo tão diferente que comecei a ver tudo com um outro olhar. Galguei todos os passos, degrau a degrau, como produtora, repórter, editora, até chegar à bancada, essa carreira tão sólida que criei, eu sabia que poderia estar arriscando, jogando tudo fora. Mas me tornar mãe me fez mais forte e decidida.

Há mais espaço na TV aberta para os reality shows?

Todo mundo começou a ver Big Brother, só que foi pra uma baixaria muito grande, um exagero que as pessoas já não se identificavam. Não precisa ter cena de sexo ou ficar pelado para ser real. Com um tema muito mais puro e sutil, que é como fazer um doce ou um prato de comida, você consegue fazer todas as associações da sua vida: como lidar com problemas, competição, crítica severa, decepções, perda, rivalidade. Acho que é por isso que os realities de gastronomia estão tão na moda e conquistando um público tão fortemente. Eles encantam porque o público torce por alguém, se coloca na pele do outro como competidor e faz paralelos e associações com a vida real.

Que outros tipos de programa você se vê fazendo?

Seria muita ruptura ir de uma bancada de um jornal superconceituado para o entretenimento, dançando, de total amenidades. É um período de transição para eu me testar, ver se funciono, se gosto, se é esse o caminho mesmo, porque sou apresentadora e conduzo, faço entrevistas, tem uma função de jornalista. É um formato que não me queima, caso eu me arrependa e queira voltar. Também é uma transição para ir para o entretenimento mais solto ainda, algo mais personalizado. Queria fazer um programa de auditório que tivesse plateia, música, entrevista.

Você está no SBT, casa dos programas de auditório, que sempre teve por trás a figura de Silvio Santos. Mas cada vez mais ele abre espaço para as filhas. Você acredita que pode vir a ser uma das mulheres fortes do canal?

Só encontrei com ele uma vez. Ele é o que a gente vê na televisão, um ícone, um mito que não se desconstrói. Não tenho a pretensão de me comparar como herdeira ou seguidora dele. Quero fazer meu trabalho bem feito, ter audiência. Fazendo isso, aí eu quero crescer. Vamos ver aonde vai dar esse crescimento. Não traço planos de onde chegar, quero só trabalhar, fazer o que eu gosto e com que as pessoas gostem.

Na estreia, o Bake Off Brasil chegou aos trend topics do Twitter. O contato com o público nas redes sociais é uma novidade para você?

Tudo para mim é novo. Estou gostando dessa interação, mas ainda estou engatinhando. As pessoas querem saber tudo da sua vida profissional e da sua vida pessoal também, você tem que estar ligada 24 horas. Eu só tinha o Instagram fechado, não tinha nada. O pessoal do SBT falou: tem que ter, você agora é do entretenimento, funciona assim, com rede social. Não sei mexer direito no Twitter nem no Facebook.

Como é a sua relação com os jurados Fabrizio Fasano Jr. e Carolina Fiorentino?

Fora do ar é ótima, eles são pessoas incríveis, se tornaram meus amigos. No programa, sou do lado dos participantes. Acho as críticas duras demais e defendo eles.

Como está o clima de disputa entre os participantes?

Nesse início eles estão ajudando um ao outro. Mas vão ver que não dá para ser amiguinho, ajudar a tirar do forno. Cada um vai ter que cuidar do seu e está prestes a acontecer essa virada.

Se algo fosse lhe eliminar na cozinha, o que seria?

Eu faço risoto, mas não faço arroz bem. Gruda ou fica seco. Arroz me elimina fácil.

