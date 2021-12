Ticiana Villas Boas: 'caminho sem volta para o jornalismo'

A baiana Ticiana Villas Boas, que deixou carreira jornalística para estrear o reality show de confeiteiros 'Bake Off' no SBT em 2015, começou a comandar uma atração de churrasqueiros na mesma emissora neste sábado, 13, e garante que a ida ao entretenimento é "caminho sem volta para o jornalismo".

"O Bake Off serviu para eu tentar ser eu, e não fazer um personagem de uma jornalista mais séria, dura. É falar o que eu penso, me divertindo e sendo mais coloquial", avaliou a nova apresentadora durante coletiva de imprensa realizada na sede do SBT, São Paulo.

Como a rotina de gravações é intensa (um episódio leva três dias para ser finalizado), ela diz estar pronta para comer muito. "Fiz um regime e emagreci três quilos, então tenho uma reserva técnica. Adoro churrasco", brinca.

Ticiana trabalhou dez anos na Band como jornalista, sete deles na bancada no jornal da emissora.

O programa

O "BBQ Brasil - Churrasco na Brasa", primeiro reality show focado em churrasco da TV aberta, tem como jurados a dupla Carlos Bertolazzi e Rogério deBetti.

Com duração de 14 semanas, os competidores terão que enfrentar ao longo dos episódios três tipos de desafio: Criativo (os participantes trabalham individualmente e mostram seu potencial de criar e inovar), Externo, (trabalham em grupo e devem cozinhar para um grande número de pessoas) e a Prova de Fogo, (duelo entre aqueles com o pior desempenho nas últimas provas, onde um é eliminado).

O vencedor ganhará um troféu, uma tonelada de produtos divididos entre as marcas Friboi e Seara, além de um ano de compras grátis nos hipermercados Extra, no valor de R$ 2 mil mensais.

