Tiago Leifert vai apresentar programa sobre cultura geek

A TV Globo resolveu apostar num público novo com o Zero1, que vai falar sobre jogos, filmes, universo pop e campeonatos de eSport. O comando do programa fica por conta de Tiago Leifert.

Os convidados do programa vão analisar os principais lançamentos de jogos e aplicativos, comentar as notícias da semana no mundo geek e disputar partidas de videogame.

"Finalmente teremos um lugar para conversar sobre essa cultura que envolve tantos assuntos como games, filmes, animações, RPGs, HQs, gadgets, action figures e muito mais. A vontade de ter um projeto como esse sempre existiu, então estou feliz em ver que ele está nascendo", conta Tiago.

No programa de estreia, o Zero1 vai comentar sobre filmes, sobre os 20 anos de Lara Croft (de Tomb Raider), além de falar sobre os principais lançamentos do mundo dos games. O convidado da vez será Wendell Lira, ex-jogador de futebol que adora videogames.

"Este programa é um sonho realizado para nossa equipe. Somos todos apaixonados por games e isso faz com que o trabalho fique ainda mais divertido", comenta Eduardo Xocante, um dos diretores-gerais do programa junto a Alexandre Lannes.

O programa estreia no sábado, dia 22, após o Altas Horas.

