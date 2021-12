Tiago Leifert homenageia Chapecoense no 'The Voice'

Tiago Leifert iniciou 'The Voice' nessa quinta-feira, 1º, homenageando as vítimas da tragédia envolvendo o avião que transportava a equipe da Chapecoense para a Colômbia, ocorrida na terça-feira, 29. "Aos sonhos que foram interrompidos", disse o apresentador do reality show da TV Globo.

Na abertura, Leifert afirmou esperar que a música "sirva de conforto para todo mundo nessa semana tão difícil". Também comentou que é pelas vítimas do acidente, dentre elas colegas de emissora (como o jornalista Guilherme Marques), que todos estavam trabalhando no show de talentos naquele dia.

"Esse programa também é feito de sonhos, são pessoas que nos procuram para vir aqui cantar para vocês, e é por elas que a gente veio trabalhar nessa quinta. Vale a pena sonhar e continuar sonhando", finalizou, antes de iniciar a fase de batalhas da atração - que nessa temporada tem Carlinhos Brown, Lulu Santos, Cláudia Leitte e Michel Teló como jurados.

adblock ativo