Tiago Leifert diz que elenco do BBB 21 ainda está em aberto

O apresentador Tiago Leifert afirmou que, entre 18 e 21 de janeiro, os perfis de alguns dos confinados no BBB 21 devem ser anunciados. Em entrevista ao "Mais Você", na manhã desta quinta-feira, 24, ele revelou ainda que a estreia do programa vai acontecer no dia 25 de janeiro.

No entanto, Tiago disse que o elenco do reality show BBB 21 não está fechado e que surpresas podem ocorrer no meio do caminho até a estreia.

"A casa está bem encaminhada. O elenco... muita coisa pode acontecer até a estreia do programa e a gente está sempre aberto. O BBB é um programa muito orgânico. Por ser feito por humanos, é muito dinâmico. Se uma pessoa desiste no hotel ou um mês antes, temos que trocar. Não dá para cravar", afirmou.

Na entrevista, ele também elogiou o diretor Boninho e contou que, devido à pandemia, 'a casa mais vigiada do Brasil' sofreu alguns percalços na construção.

"Fizemos a visita. Durante a pandemia foi mais complicado, muitos fornecedores sofreram com a falta de insumo, mas deu certo", disse.

Apesar de nenhum nome ter sido anunciado, o reality show é alvo de constante especulação nas redes sociais e sites de fofoca. Entre os nomes cotados pelas páginas para participarem do grupo de famosos "camarote", estão Luana Piovani, Nego do Borel, Fiuk, Felipe Tito, Eri Johnson e Andressa Urach.

