Thompson é sequestrado em Salve Jorge

Em Salve Jorge, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 8, Rosângela questiona Wanda sobre sua viagem à Turquia. Jô vê Russo ao telefone e se aproxima para tentar ouvir a conversa. Lívia reclama da demora no cumprimento de suas ordens contra Morena. Élcio desconfia de que Lívia seja a culpada pelos atentados contra Érica e Áurea. Delzuite pede ajuda a Lurdinha para aprontar o churrasco para Aisha.

Thompson chega à casa de Lucimar. Berna avisa que voltará para a Turquia. Aisha fala para Mustafá que não consegue aceitar sua família biológica. Rosângela não atende ao telefonema de Wanda. Thompson é sequestrado, e Neuma e os policiais os perseguem. Caique discute com Amanda. Raissa diz a Isaurinha que não quer morar com a mãe. Antônia ganha a guarda da filha. Aisha se recusa a sair do carro para visitar Delzuite, e Mustafá percebe sua decepção.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 7? Assista aos vídeos.

