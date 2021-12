Thiaguinho recebe bandas de rock no "Música Boa ao Vivo"

Vai ao ar nesta terça-feira, 8, às 20h30, no Multishow, um "Música Boa ao Vivo" recheado de rock. No programa, excepcionalmente gravado por conta da Copa do Mundo, o apresentador Thiaguinho recebe as bandas CPM 22, Detonautas e Raimundos. A atração promete promover uma mistura inusitada de gêneros musicais, com sucessos dos grupos e de outros grandes nomes da música.



Juntas, as bandas vão cantar as músicas "Polícia", dos Titãs, e "Que País É Esse?", sucesso da Legião Urbana. Já os Raimundos mostram uma versão de "Desculpe, Mas Eu Vou Chorar", clássico sertanejo de Leandro & Leonardo. Outro destaque fica por conta de Thiaguinho e os Detonautas, que cantam "Olhos Certos", hit dos cariocas.

