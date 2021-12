Thiaguinho pode virar personagem em desenho de Neymar

Thiaguinho deve ser um dos personagem da animação de Mauricio de Sousa inspirada no jogador Neymar.

O cartunista, segundo a coluna Outro Canal, assinada por Keila Jimenez, da Folha de S. Paulo, quer incluir um personagem inspirado no cantor na série infantil, que está no ar desde o sábado, 28, no canal Nickelodeon.

Thiaguinho já é o dublador do protagonista da série.

adblock ativo