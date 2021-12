Thiago Martins sobre suas conquista: "Me sinto orgulhoso"

Thiago Martins não hesita em afirmar que Babilônia é seu principal trabalho até hoje. O ator, que interpreta o atleta Diogo na novela das 21 horas da Globo, sabe que o envolvimento de seu personagem com a maquiavélica Beatriz, vivida por Glória Pires, tem tudo para movimentar a trama escrita por Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. Além das cenas quentes com a protagonista, Diogo pode ser peça fundamental para desvendar o assassinato de Cristóvão (Val Perré).

"Conheci a Glória quando gravávamos Belíssima e eu assistia às cenas dela depois que as minhas acabavam. Não é só a realização de um sonho, é uma chance de mostrar meu trabalho".

Desde criança, Thiago queria seguir a carreira de ator. Mas o carioca de 26 anos confessa que, quando estudava teatro com o grupo Nós do Morro, na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, não sonhava com a televisão. Talvez por se tratar de um meio muito distante do que vivia. Até chegou a participar de um especial de final de ano de Xuxa, em 1998, mas sua vida mudou mesmo depois que integrou o elenco do filme Cidade de Deus, em 2002, na pele do esquentado Lampião.

Você tem muitas cenas com a Glória Pires em Babilônia. Isso mexeu com você quando foi convidado para o papel?

É claro que a gente fica mexido porque a Glória é uma mulher com o talento reconhecido por todo o país. Ela é a minha grande dama. Nos conhecemos há nove anos, mas só agora tive a oportunidade de estar diretamente em cena com ela. Esse fato já torna o meu momento atual especial, mas outras coisas desse personagem me atraem bastante. Essa ligação com o esporte, por exemplo, e a vontade de conseguir se sustentar e ajudar a família a viver dignamente a partir do talento dele.

Esse envolvimento com a Beatriz muda a cabeça do Diogo de alguma forma?

Em novela, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que não. Ele arrumou esse patrocínio com a empresa dela e nem imaginava que algo mais ocorreria. Tanto que se incomoda um pouco com essa situação. O Diogo vem de uma família muito correta e essa aparição da Beatriz cria uma confusão em sua cabeça. Seus sonhos eram se casar e ter sucesso no esporte. Só isso. O Diogo não é mau. Ele é honesto e se envolve, sinceramente, com essa mulher mais experiente e, até por isso, muito sedutora.

A Beatriz foi amante do pai do Diogo e também a assassina dele. Em algum momento ele vai descobrir isso?

Eu acho que é bem provável que o elo para que a família toda dele descubra o envolvimento da Beatriz com o Cristóvão (Val Perré) deva ser essa relação dela com o Diogo. Mas a novela pode ir para qualquer lugar.

Você fala como se o envolvimento entre o Diogo e a Beatriz fosse amoroso, mas o que se vê é uma ligação sexual forte...

E começa assim mesmo. Mas depois se torna um romance. Os dois passam a se curtir de forma diferente. Ela o assedia, dá o ponto de partida, mas acaba virando uma coisa de pele e que vai mexer com os dois.

Você emagreceu para interpretar o Diogo. Como fez?

Ah, eu corri atrás. Fechei a boca, comecei a malhar e contei com a orientação de uma nutróloga. Foi um trabalho de formiguinha, sofrido, porém prazeroso. E resultou na perda de 13 quilos.

Você começou muito novo, no cinema, e hoje é parceiro de cena de uma das principais atrizes brasileiras. Como avalia sua carreira até aqui?

Olho para trás e vejo muita persistência. Fiz poucos personagens, porém muito bons. Sempre me esforcei para dar conta e seguir crescendo. E acho que soube aproveitar. Ainda tenho muito trabalho pela frente, mas fico feliz e me sinto orgulhoso por tudo que já conquistei. Temos três pessoas do grupo Nós do Morro, de onde eu vim, nessa novela: eu, o Marcello Melo e a Marysheila. O mercado começou a olhar a comunidade de outra forma depois do filme Cidade de Deus e isso é muito legal.

O mercado olha a comunidade de outra forma ou o Nós do Morro virou uma exceção?

É complicado falar sobre isso. O que percebo é que Cidade de Deus foi um grande divisor de águas. Muita gente, depois desse filme, teve oportunidade de seguir carreira artística. Algumas pessoas souberam aproveitar, mas outras não. Eu sempre fui um cara comprometido, que sonhava viver dignamente da minha arte. Se eu não estivesse na televisão, estaria no teatro, produzindo e me virando. O Nós do Morro me ensinou a ser artista, não a buscar fama. Para mim, o mercado se abriu. E eu me esforcei para fazer valer essa chance.

adblock ativo