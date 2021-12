Thiago Martins enfrenta medo de avião em novela das 18h

Depois de Avenida Brasil e Louco por Elas, o ator Thiago Martins vive um piloto da Força Aérea em Flor do Caribe, próxima novela das seis da Rede Globo. O problema é que o ator se confessa "megamedroso de avião".

Para enfrentar esse medo, ele contou com a ajuda da Aeronáutica. O ator gravou as primeiras cenas da trama em Natal (RN), mas voltará só no vigésimo capítulo.

