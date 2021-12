Théo avisa a Lucimar que vai ajudá-la contra Lívia

Lucimar afirma aos repórteres que Lívia mandou Morena para a Turquia. Celso fala mal de Antonia para Érica. Helô lê a reportagem com Lucimar e pede para conversar com ela. Lurdinha vê a foto de Santiago no jornal e afirma a Lucimar que o conheceu por intermédio de Wanda. Helô critica Stenio por não resolver o problema com Drika e Pepeu.

Théo assiste à coletiva de Lívia e fica indignado. Helô pede para Lucimar levar Sheila para falar com ela. Rosângela pergunta se Morena está grávida. Wanda provoca Morena. Antonia se preocupa com a ida de Raissa para a casa de Celso. Théo avisa a Lucimar que vai ajudá-la a desmentir Lívia na mídia.

Lurdinha coloca na internet a foto da pulseira que ganhou quando nasceu. Aisha acredita ter encontrado sua família biológica. Helô decide procurar Lívia depois de conversar com Sheila.

Zyah confessa a Demir que não sentiu nada quando falou com Bianca. Wanda se esconde ao ver Mustafa entrando na boate. Théo confirma para um repórter que Lívia queria levar Morena para a Turquia para prender os assassinos de Jéssica.

adblock ativo