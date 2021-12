The Walking Dead é renovada para a sétima temporada

Os fãs de The Walking Dead vão ter mais uma temporada garantida. A AMC anunciou nesta sexta-feira, 30, ter renovado a série de zumbis para a sétima temporada. Com isso, a TWD vai chegar a 99 episódios, a mais longa da emissora.

No Brasil, a série tem batido recordes de audiência na sexta temporada, que é exibida no Brasil, na Fox, aos domingos, às 23h15 (horário da Bahia).

E o sucesso no mundo também foi tão grande que gerou até uma série derivada Fear The Walking Dead, que no Brasil é transmitido pela AMC.

