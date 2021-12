The Voice terá apresentadora feminina

Tiago Leifert vai ganhar uma companheira na segunda temporada de The Voice Brasil. Miá Mello, contratada para fazer parte do extinto Casseta & Planeta, vai aparecer no programa para interagir com os internautas e mostrar os bastidores do programa.

Além dessa novidade, o programa também muda de horário, sendo apresentado às quintas-feiras, após Amor à Vida. O quarteto de jurados Claudia Leitte, Carlinhos Bronw, Daniel e Lulu Santos continuam.

A previsão de estreia do programa é para outubro.

