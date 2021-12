The Voice tem estreia morna e clima de "tudo maravilhoso"

A televisão brasileira ganhou mais um reality show musical no último domingo. O The Voice Brasil estreou na Rede Globo para encontrar "a voz". Nada de ídolos ou astros, como as concorrentes Rede Record e SBT.

Se levarmos em consideração que os vencedores de outros realitys shows musicais não conseguiram muito destaque, a emissora até que é honesta ao dizer que irá encontrar uma voz especial e, a partir daí, é com o cantor (e com a gravadora, claro!) se tornar um sucesso.

O formato é inovador. Os quatro "técnicos" Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Daniel devem escolher os "times" sem ver o cantor, apenas o ouvindo cantar.

Gostou da voz? Aperta o botão vermelho e, aí sim, conhece as características físicas da pessoa. Se mais de um apertar, o participante pode escolher por quem quer ser treinado. Caso nenhum deles se manifeste, o candidato não se classifica para ser um dos 12 integrantes de cada equipe para as próximas fases.

Os participantes possuem uma qualidade musical melhor do que os de outros programas do gênero. Os mais de 100 candidatos já foram selecionados previamente. Mas isso não impediu verdadeiros desastres como as versões de Moves Like Jagger, Tempos Modernos e As Rosas Não Falam, cantadas sem energia por algumas das vozes que, incrivelmente, avançaram para a próxima fase.

Estreia morna

A estreia não teve muita emoção e seguiu praticamente a cartilha padrão dos realitys shows musicais, com depoimento do candidato, familiares torcendo e o apresentador, no caso o apagado Tiago Leifert, servindo basicamente para participar do abraço na vitória ou do consolo na derrota.

Dos técnicos, Lulu Santos foi o destaque, com colocações pertinentes e escolhas com convicção, ao contrário de Claudia Leitte, que ficava olhando para os outros três para saber se apertava ou não. Carlinhos Brown também mostrou seriedade no trabalho. Já Daniel... bem, o sertanejo parecia Fabian, da novela Cheias de Charme, mais preocupado em fazer caras e bocas "sensuais" e fazer colocações como "Fiquei apaixonado por você". Nada acrescentou.

O grande problema da atração é que não houve críticas. Todos, até os desclassificados, eram ótimos, maravilhosos e lindos, na opinião dos quatro cantores. Seria mais útil - e mais emocionante para o telespectador - ouvir dos treinadores o que faltou para chamar a atenção.

Porém, as próximas fases parecem que vão crescer em emoção. Vamos ver como os treinadores vão cuidar dos seus pupilos. Pelo que se viu no primeiro episódio, os cantores dos times de Lulu Santos e de Carlinhos Brown devem fazer a final.

Final constrangedor

O último participante foi o índio Yuri Maizon, que não foi aprovado. Quando os técnicos o viram, começou o festival de idolatria constrangedora: "Sua voz é uma voz brasileira", disse Brown, "Eu me sinto honrado de estar na sua presença", emendou Lulu.

Os jurados se levantaram e o aplaudiram de pé. Mas, treiná-lo que é bom, nada. Não duvido que teria a aprovação caso vissem antes que era índio. Pura hipocrisia.

