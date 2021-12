The Voice muda de dia e horário na Globo

A segunda temporada do The Voice vai ser exibida em outubro às quintas-feiras, após a novela Amor à Vida, no lugar de A Grande Família. Segundo o Uol, a série brasileira que já está no ar há mais de dez anos, não vai acabar e voltara em 2014. O apresentador Tiago Leifert e os jurados Lulu Santos, Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Daniel retornam ao program.

A cantora Ellen Oléria foi a vencedora da primeira temporada e levou um prêmio de R$ 500 mil, além de um contrato com a gravadora Universal Music, gerenciamento de carreira, um carro 0km e a possibilidade de cantar no réveillon de Copacabana.

