"The Voice" ganha versão infantil com prêmio de R$ 250 mil

Talentos entre nove e 15 anos poderão participar da primeira edição infantil do "The Voice Kids", reality show musical exibido pela TV Globo. O programa, que será apresentado por Thiago Leifert, terá a premiação no valor de R$ 250 mil.

Somente os representantes legais das crianças podem inscrevê-las no programa. Todas as condições de inscrição estão no regulamento do programa. (Veja aqui).

A versão infantil do "The Voice" tinha previsão de ser exibida ainda este ano mas a data foi adiada para 3 de janeiro de 2016. Todas as inscrições devem ser feitas no site do programa.

adblock ativo