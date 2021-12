'The Voice' está confirmado na grade da Globo em 2013

O reality musical The Voice Brasil terá uma segunda temporada na Globo. No ar desde setembro, o programa elevou a audiência da emissora aos domingos, tem conquistado bons anunciantes e uma enorme repercussão nas redes sociais. Por isso, a atração está confirmada na programação de 2013 da Globo. Em The Voice, quatro jurados treinam a carreira de candidatos a astros da música.

