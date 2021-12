The Voice: Em busca da voz perfeita a partir deste domingo

São cinco horas da tarde e a agitação é intensa na porta do estúdio F, no Projac. Produtores com uniformes pretos andam de um lado para o outro com seus rádios a todo vapor. Na plateia, 325 pessoas - em sua maioria, jovens - cantam e gritam sem parar, à espera de seus ídolos. Enquanto isso, uma banda posicionada no palco se aquece para começar a tocar.

Essa mistura de frisson e ansiedade marcou o primeiro dia de gravações do The Voice, estreia de hoje, na Globo, às 14h15m. Na carona da popularidade de atrações do gênero como American Idol e The X Factor, o reality promete encontrar a nova voz da música brasileira, o dono dela vai ganhar R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music. As seletivas regionais aconteceram durante os meses de junho e julho em oito cidades. Após selecionados, 28 dos 100 escolhidos se apresentaram neste primeiro dia para os jurados Daniel, Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Lulu Santos, em processo que vai se desdobrar em quatro programas.

"Percebo que a música é claramente a mais emocional das artes, vai direto ao coração quase sem passar pelo filtro da razão. Isso toca as pessoas, acende as razões", diz Lulu. Talento em um minuto Nesse formato, os mentores formam grupos de 12 pessoas, pelos quais serão responsáveis. Na primeira fase, eles se sentam em cadeiras giratórias, de costas para o palco, e ouvem apenas a voz do concorrente, que tem um minuto e meio para demonstrar seu talento vocal. Quem gosta, vira a cadeira. Caso mais de um jurado demonstre interesse, cabe ao participante decidir para qual equipe quer ir.

"O que me faz virar a cadeira é uma voz que me emocione de verdade. Porque cantar bem, todos que passaram por nós, cantam", analisa Daniel. "A primeira característica é ser uma voz gostosa de ouvir. Observo o timbre e a afinação".

Na gravação, enquanto esperam os candidatos, os jurados trocam opiniões ao mesmo tempo que assinam montes de autógrafos em folhas de um bloco, devidamente distribuídos para a plateia. Depois de um pequeno intervalo, eles se concentram para ouvir o quarto cantor. E se impressionam. No final, batem palmas de pé.

"Que voz privilegiada. Adorei!", elogia Daniel, o mais criterioso até então.

"Você parece muito com o sonho de todos nós aqui", continua Brown.

"Você me tocou. Era isso que eu queria ouvir", derrete-se Lulu.

"Eu fui a primeira a me virar", brinca Claudia Leitte.

Nesse clima de brincadeira, eles continuam a avaliar as vozes. Ouvem de Cartola a Beatles, passando por Adele, Ed Motta e Cazuza. Fecham os olhos, tentam captar a atmosfera da plateia. Alguns candidatos empolgam mais. Outros, deixam o palco sem impressionar. Do lado de fora, o apresentador Tiago Leifert parabeniza os que passaram para a próxima fase. E conforta os que ficaram para trás.

"Conforme o tempo vai passando, e a cadeira não vira, é ali que o bicho pega. Mas vejo que os participantes saem muito conscientes do que fizeram. Alguns saem mais arrependidos, achando que poderiam ter escolhido outras músicas", comenta ele, que não mantém contato com os mentores no estágio inicial, mas depois vai apresentar o programa ao vivo, com as eliminações.

Também no programa, Daniele Suzuki mostra a trajetória dos participantes em reportagens nos bastidores. Do lado de dentro, Daniel, Claudia, Carlinhos e Lulu até que tentam ser legais com quem não avançou.

"Você é um grande cantor. Aposte no seu talento", diz Claudia, no papel da mais boazinha, para um deles.

As apresentações continuam. E, ao perceber que o grupo está cada vez mais criterioso, Boninho, o diretor de núcleo, para a gravação.

"Fiquem à vontade para apertar os botões. Se gostarem do candidato, apertem", sugere ele, enquanto um produtor pede que a plateia bata palmas para animar.

