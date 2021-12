The Big Bang Theory pode chegar ao fim em 2016

O produtor de The Big Bang Theory deu uma péssima notícia de fim de ano para os fãs da série. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ele confirmou a possibilidade da série ter a última temporada em 2016. "Eu acho que sim. Não posso falar sobre o futuro no nome da equipe, mas certamente isso é possível. O fato é que a décima temporada pode ser o ponto final", afirmou.

A série tem perdido audiência, mas ainda assim é vista por mais de 10 milhões de telespectadores. "Tudo o que posso fazer agora é tentar fazer cada um dos episódios melhor do que o outro. Ainda há muitos episódios para serem produzidos. Mesmo se, hipoteticamente, a décima temporada for a última, eu não focaria nisso ainda", revelou.

Co-criador da série, Chuck Lorre não confirmou o fim. "Não vou presumir quantos anos a série tem pela frente porque é ridículo pensar nisso", disse para o The Hollywood Reporter.

adblock ativo