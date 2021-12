Thaís Melchior está ansiosa para viver protagonista

Com apenas 23 anos, Thaís Melchior se prepara para dar vida a sua primeira protagonista na telinha. A atriz será Diana na próxima novela da Record, "Vitória", prevista para estrear no dia 2 de junho. No folhetim de Cristianne Fridmann, que sucederá Pecado Mortal, Diana terá que lidar com alguns grandes desafios, como a paixão por seu meio-irmão, Artur, vivido por Bruno Ferrari; a administração dos negócios da família; e ainda um possível triângulo amoroso. A personalidade forte da personagem foi o que cativou Thaís, que está completamente envolvida com o novo trabalho. "A Diana é uma mocinha nada convencional. Ela não se faz de vítimae vai enfrentar muitas emoções que serão reveladas logo nos primeiros capítulos", conta Thaís.

Depois de estrear na TV em 2009, na série Beijo, Me Liga, do canal por assinatura Multishow, Thaís passou por Malhação e Saramandaia, da TV Globo, e em janeiro deste ano foi chamada pela Record. "Meu contrato com a Globo tinha acabado e eu fiz muitos testes para viver a Diana. Quando li a sinopse, pensei na hora que esse papel tinha que ser meu", diz.



Preparada



Thaís conta que não é fácil viver uma protagonista, mas que se sente preparada. "Ansiedade e muito frio na barriga. Dá um medinho, sim", desabafa.

Na trama, Diana é uma joqueta que tem um grande carinho por sua égua puro sangue Vitória, que dá nome à novela da Record. Ao contrário da personagem, Thaís nunca tinha montado e nem participado de corrida com cavalos. "Fiz um laboratório puxado. Esses profissionais treinam todos os dias. É preciso um forte preparo físico, pois a posição da joqueta é concentrada toda na parte externa da coxa e nos braços", diz.



Nova paixão



Após treinar bastante, frequentar aulas de montaria, dar banho e escovar os animais, Thaís confessa ter se encontrado no esporte e após a novela não pretende perder o contato com os animais. "A resposta dos cavalos é incrível. É um animal que te dá uma troca imediata. O olhar deles é muito expressivo e cativante", diz.

Em Vitória, além da paixão pelos cavalos, o coração de Diana também será dominado por Artur (Bruno Ferrari). A mocinha se encantará pelo rapaz, sem saber, contudo, que ele é seu meio-irmão. "É um romance bastante delicado e cheio de frustrações. Ela mergulha de cabeça e depois sofrerá bastante", adianta Thaís, que prefere deixar na surpresa e não revela como será a descoberta de Diana sobre o parentesco com o amado. Artur sofre um acidente de cavalo aos 12 anos e fica paraplégico. O pai do rapaz, por se sentir culpado, acaba o rejeitando. Após o passar dos anos, Artur resolve se vingar do pai e seduz sua meia-irmã.

A limitação física de Artur não diminui a encantamento de Diana por ele. "Eles vivem tudo que querem e não encontram limitações por conta da paraplegia. Até uma cena de dança, linda, já gravamos. A Diana é muito agitada e o Artur a acompanha em tudo".

Thaís conta que está aprendendo muito com essa relação dos personagens. "Eu e o Bruno estamos descobrindo tantas coisas sobre a paraplegia... a limitação é algo que se encontra muito mais na cabeça das pessoas. É perfeitamente possível uma esportista, toda agitada, namorar um paraplégico".

Sobre a vingança que alimenta a trama, Thaís adianta que isso fará sua personagem sofrer muito e que algumas reviravoltas podem ou não criar um triângulo amoroso entre Diana, Artur e Rafael (Rodrigo Phavanello) no folhetim. "As pessoas falam muito sobre esse tal triângulo amoroso. Ele pode acontecer, mas não é certo. Diana vai se aproximar muito de seu melhor amigo, o Rafa. Ela vai chorar com ele as frustrações do seu romance com Artur. E aí tudo pode acontecer", afirma.

