Thais de Campos: "Personagem tem que ser maior que o ator"

A carreira de Thais de Campos no Brasil teve um hiato de oito anos. É que, em 2000, depois de ter sucesso oferecendo cursos de interpretação para os lusitanos, ela decidiu se arriscar e montar sua própria escola de atores no país.

Agora, a intérprete da esforçada Célia, de Boogie Oogie (Globo), assume que não tem sido fácil retomar o trabalho aqui. "Essa é minha primeira novela inteira depois que retornei. Entrar no meio ou participar de projetos mais curtos, junto com minhas idas a Portugal, pode ter dado a impressão de que eram só passagens pelo Brasil", avalia.

Já estamos na reta final de Boogie Oogie. Quais são suas expectativas para a Célia?

Eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. As pessoas até me questionam que, sendo amiga do autor, eu poderia perguntar para ele. Mas não, isso não é legal. Não fico enchendo o saco e tentando arrancar informações. Antes, eu achava que ela ia se separar do Artur (Gustavo Trestini), mas não aconteceu. Então, não sei. Eu adoraria que tivesse uma virada assim. É um relacionamento que não a deixa feliz. E ela é uma mulher que corre atrás, quer trabalhar, ter mais independência. Só que ficar desquitada em 1978 era difícil para uma mulher.

Normalmente, o que você mais ouve nas ruas em função da Célia?

Todo mundo reclama do marido. Eu também não aguento ele, mas eu sou a Thais. A realidade da Célia não é a nossa. Ela vive em outra época. Ator tem mania de desculpar personagem, mas acho que não dá para a gente agir assim. Personagem tem que ser maior que o ator, é assim que encaro.

Boogie Oogie foi a sua segunda novela no Brasil depois do retorno de Portugal. Que balanço você faz desse trabalho?

Essa novela é muito importante para mim. A Célia é uma mulher bacana, parceira e amiga de todo mundo. É cheia de mensagens positivas, uma delícia de fazer. E, desde que voltei, foi a primeira novela que fiz do começo ao fim. Em Fina Estampa eu entrei no meio. Mas essa fase teve ainda outro detalhe que tornou tudo ainda mais importante: além de Boogie Oogie, teve a reprise de A Viagem, no canal Viva. São duas novelas bem marcantes na minha história.

As pessoas comentam mais sobre Boogie Oogie ou A Viagem?

A Viagem foi um grande sucesso, então eu era muito parada nas ruas. Percebi que as pessoas têm dificuldade de ver a novela das 18h30 atualmente. A volta do trabalho é demorada e, com esse mundo moderno, não é todo mundo que consegue ter aquela vida regradinha de trabalhar de 9h às 18h. E o brasileiro é um povo muito religioso em sua essência. Quem não tinha um conhecimento sobre o espiritismo ficou curioso para entender um pouco mais com A Viagem. Mas Boogie Oogie trata de uma época que foi pouco falada no Brasil, o que também aguça a curiosidade do público.

Você ainda mantém vínculos com Portugal?

Quando você mora há oito anos em um lugar, as relações são mais intensas. E o mundo de hoje permite o contato mesmo de longe, porque temos a internet, o telefone, enfim, meios de comunicação rápidos e eficientes. Costumo ir duas vezes por ano para passar férias e rever os amigos.

Você viveu oito anos em Portugal e, desde que retornou, há seis anos, fez duas novelas. Tem sido difícil retomar a carreira?

Fiquei quase oito anos em Portugal e investi na vida de empresária, para montar minha escola de interpretação lá. A dificuldade de quem volta é grande. Muita gente me trata como se eu ainda morasse em Portugal. Ano passado, fui convidada para fazer uma participação em Malhação e, quando aceitei, me falaram "que bom que você aceitou, porque estando em Portugal...". Não, eu já moro no Brasil há anos! A minha facilidade nesse mercado é não ser só atriz. Eu dirijo, produzo coisas, sou professora e adoro dar aulas.

Como surgiu a ideia de morar em Portugal?

Fiz um curso em 1999 que tinha os equipamentos reduzidos justamente para poder ser itinerante. Fiz em Brasília, Goiás, Minas Gerais e, em julho, estava difícil de fechar lugares por causa das férias. Então, veio a ideia de levar para Portugal. Cheguei achando que seria uma semana de aulas, mas dei duas e voltei com mais de 300 alunos na lista de espera. Voltei de novo e, na terceira vez em que estive lá para um novo curso, decidi ficar. Durou oito anos.

Por que você voltou?

Voltei por causa da crise. Nesses momentos, a primeira coisa que é cortada da lista das pessoas é a cultura. Ficou complicado manter qualquer tipo de negócio em Portugal relacionado à arte. Além disso, apesar de ter sido muito bem recebida, eu era estrangeira. E a dificuldade é sempre maior para quem é de fora.

No período que você passou em Portugal, não teve vontade de fazer novelas por lá?

Fui muito chamada para trabalhar como atriz em Portugal, mas as atividades na escola eram muito intensas. E eu produzi festivais de teatro e outras coisas. Não dava para me dedicar às novelas com tantas obrigações.

Financeiramente, se dedicar à escola era mais interessante também?

Sem dúvida. A quantidade de trabalho que tinha era grande e um negócio, em qualquer área, só cresce com o olho do dono. Abdicar de dar atenção ao meu espaço ali para trabalhar como atriz seria um risco enorme.

