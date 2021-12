Texto de Brad Pitt lido por Fátima Bernardes é falso

O texto atribuído ao ator Brad Pitt lido por Fátima Bernardes no programa "Encontro" (Globo) desta quinta-feira, 4, é falso.

Intitulado "O Segredo de Amor", o texto fala sobre o amor e momentos de superação após uma crise entre um casal, que acabou sendo falsamente atribuído a Brad Pitt e Angelina Jolie.

Ao ler o texto, Fátima fez suspense e disse apenas que era sobre um casal famoso. Ao final da leitura ela afirmou que a carta foi escrita por Pitt e era destinada a sua mulher Angelina.

O autor da mensagem conta a história de sua mulher, que ficou doente, perdeu 13 quilos e não estava feliz. Ele fiz que o casamento quase chegou ao fim, mas que decidiu agir, pois ela era a mulher mais bonita do mundo. No fim, depois de alguns mimos e elogios a mulher melhorou e "floresceu".

Segundo a Folha de S. Paulo, "O Segredo de Amor" teria aparecido há alguns anos em um blog nigeriano que oferece conselhos sobre relacionamentos.

A confusão com o nome de Pitt começou depois que a revista egípcia "Identity" publicou o texto ao lado de uma foto do casal, com a informação de que o ator era o autor da carta.

Pouco tempo depois um porta-voz de Brad Pitt informou que texto não era do ator.

adblock ativo