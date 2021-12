Terceira colocada no reality 'A Fazenda', influencer é feita refém durante assalto

Terceira colocada no reality show A Fazenda 12, a influencer Stéfani Bays passou por um grande susto, na noite deste sábado, 19, em sua casa, em São Paulo. Segundo a ex-peoa, ela, familiares e amigos foram feitos de reféns durante um assalto na residência.

"Fomos feitos reféns, mas foi só um susto. Eles estavam armados, colocaram arma na nossa cabeça e tudo mais. Fizeram uns comentários absurdos, mas fiquem tranquilos. Está tudo bem, tudo sob controle", revelou Bays, em sua conta no Instagram.

Ainda segundo a gaúcha, que também participou do reality De Férias com o Ex, após o ocorrido ela deixou a casa e foi para um lugar não revelado.

