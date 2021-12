Tempos modernos em nova fase da série Downton Abbey

Em vez de lutar contra os novos hábitos e mudanças da sociedade, a aristocrática família Crawley resolveu incorpora-los. Na quarta temporada de Downton Abbey, prevista para estrear no dia 10 de abril, no GNT - mais de seis meses após a exibição na TV britânica, os personagens começam a se render lentamente às novidades do ano de 1922, em que trama se passa.

Além de penteados e figurinos que remetem àquela década, o papel das mulheres , a chegada e eletrodomésticos e mudança de comportamento da diferença de classes em relação à situação econômica dão o tom da temporada. A quarta etapa de Downton Abbey teve mais sucesso que as anteriores na Europa e nos Estados Unidos, onde foi assistida por uma média de 13 milhões de pessoas.

A nova fase começará seis meses após a morte trágica de Matthew Crawley (Dan Stevens), mostrando Lady Mary (Michelle Dockery), viúva, se recuperando da morte abrupta de seu amado, que deu um toque novelesco à trama. Entretanto, novos interesses amorosos serão apresentados a Lady Mary: Lord Gillingham (Tom Cullen), um antigo amigo da família, e Charles Blake (Julian Ovenden), um aristocrata vão mexer com os sentimentos da moça.

Lady Edith terá mais espaço como uma mulher moderna e sua história será menos dependente da irmã mais velha. Haverá também um relacionamento interracial - um choque para a década 1920 - e uma aproximação mais íntima entre Mr. Carson (Jim Carter) e a Mrs. Hughes (Phyllis Logan). Espere também uma resolução para o quadrado amoroso Daisy-Alfred e Ivy-Jimmy, respectivamente interpretados por Sophie McShera, Matt Milne, Cara Theobald e Ed Speleers, na ala dos serventes. Outras maldades e manipulações do complexo personagem Thomas Barrow (Rob James-Collier) estão por vir, especialmente após ele conhecer a nova empregada Miss Baxter (Raquel Cassidy).

Entre os novos personagens, também estão Jack Ross (Gary Carr), um cantor de Jazz americano, e o primeiro negro da série, e o ator norte-americano Paul Giammatti (de Sideways) como um playboy americano, irmão de Lady Cora (Elizabeth McGovern), que aparecerá no especial no fim dessa temporada. Vale mencionar que a veterana Maggie Smith e sua personagem Condesa Dowager continua a joia de Downton.

Apesar da ausência de personagens que marcaram o seriado até agora, como Lady Sybil (Jessica Findlay), Matthew Crawley - o ator Dan Stevens decidiu deixar o seriado, e da servente Sarah O’Brien (a atriz Siobhan Finneran), que sai de casa no primeiro episódio, Downton provou-se mais popular que nunca. A quinta temporada já foi anunciada para este ano. "Eu não sei se haverá a sexta, pois Downton não continuará para sempre com certeza", disse o criador Julian Fellowes em entrevista recente.

Sobrevida. Parte dos atores têm tido sucesso fora da série, como Michelle Dockery, que estrelou o filme de ação Sem Escalas ao lado de Liam Neeson este ano, e Jessica Brown Findlay (Lady Sybil) que fez par romântico de Colin Farrell no recente Um Conto do Destino.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

