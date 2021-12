Temporada de retornos e estreias no mundo das séries

É só ouvir a palavra hiato que todo bom fã de séries já sente um calafrio. Mas quem estava prendendo a respiração já pode ficar tranquilo: muitos seriados estão de volta à televisão, além de novas tramas que chegam para movimentar o mundo da ficção.

Nos Estados Unidos, onde retornos e estreias acontecem primeiro, muitas produções já voltaram à exibição normal. Lá fora, o calendário segue a Mid-Season - período que compreende os meses de janeiro a maio. Assim, as séries televisivas vão saindo do hiato, a pausa na apresentação, e voltando à rotina semanal.

No final do ano passando, enquanto as produções entravam lentamente em recesso, as temporadas correntes foram interrompidas durante o período de férias da equipe. Agora, até o final da Mid-Season, os seriados continuam com suas tramas sem grandes interrupções.



Em terras brasileiras, tanto os canais abertos quanto os fechados também já exibem novidades no universo das séries. E, nas próximas semanas, produções como The Walking Dead, As Canalhas, Once Upon a Time e Game of Thrones voltam às telinhas com novos episódios, além de estreias como The Strain e The Flash.

O Que Vem por Aí

The Walking Dead

9 de Fevereiro - Novos episódios da 5ª Temporada, Fox

A To Z

25 de Fevereiro - Estreia, Warner

Orpahn Black

24 de Fevereiro - Estreia da 2ª Temporada, A&E

As Canalhas

Março - estreia da 3ª Temporada, Multishow

Amor Veríssimo

Março - Estreia da 2ª Temporada, Multishow

The Flash

6 de Abril - Estreia - Globo

Game of Thrones

12 de Abril - Estreia da 5ª Temporada, HBO

Só nos Estados Unidos

Revenge

Novos episódios da 4ª Temporada, ABC

The Simpsons

Novos episódios da 26ª Temporada, Fox

Mike & Molly

Novos episódios da 5ª Temporada, CBS

New Girl

Novos episódios da 4ª Temporada, Fox

Pretty Little Liars

Novos episódios da 5ª Temporada, ABC Family

The Big Bang Theory

Novos episódios da 8ª Temporada, CBS

Archer

Estreia da 6ª Temporada (Final), FX

Jane The Virgin

Novos episódios da 1ª Temporada, CW

Arrow

Novos episódios da 3ª Temporada, CW

The Vampire Diaries

Novos episódios da 6ª Temporada, CW

The Comedians

Estreia, FX

