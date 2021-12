'Tem fofoqueiro que vive da mentira', diz Mamma Bruschetta

Os integrantes do programa Fofocando, do SBT, entre eles Mamma Bruschetta, Leão Lobo foram entrevistados por Danilo Gentili para o The Noite que vai ao ar nesta quinta, 11.

"Não sou nenhuma expert no assunto, mas gosto do que faço. Tem um monte de gente que faz fofoca bem, mas tem fofoqueiro que vive da mentira, da fofoca enganosa", declarou Mamma, cujo programa vai ao ar no mesmo horário que A Hora da Venenosa, quadro do Balanço Geral apresentado por Fabíola Reipert. "Eu sei de segredos tão cabeludos... Mas eu não falo. Pra quê? Só pra destruir a vida de uma pessoa? Pra ser famosa?", complementa.

Os dois apresentadores, que são amigos há mais de 35 anos, também falarão sobre como começaram neste mundo, como fazem para conseguir informações, e sobre suas idas para o SBT.

"Uma vez eu estava em uma padaria e uma moça bonita pediu para ser minha pulguinha. Fofoca por até derrubar governo", conta Leão, ressaltando a importância de seu trabalho.

O Homem do Saco, outro participante do programa, também participará da entrevista.

