Tem Criança na Cozinha investe em mais brincadeiras

O canal Gloob estreia a quarta temporada de Tem Criança na Cozinha no dia 28 de setembro, às 12h45. A atração, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, conta com novos apresentadores: Drico, 13 anos; Thiago, 10; e Lara, de 8. Eles foram escolhidos após mais de 200 testes. A troca promove uma renovação no programa e, como o novo time tem idade menor do que o antecessor, mais brincadeiras serão promovidas a cada episódio.

"A gente fez a mudança de elenco para nossa cozinha ficar mais 'moleque', no sentido de dar ao programa uma cara de bagunça da garotada. Nosso principal apresentador é o Drico, que comanda a cozinha com a ajuda dos menores. Ele é o típico menino que solta pipa, joga bola, mas tem como característica uma doçura e um carisma para conduzir as crianças", explica Luís Igreja, criador e diretor da série.

Receitas

Ao longo dos novos 26 episódios, dez receitas foram enviadas pelo público por meio da página oficial do programa na internet. Os pratos mais saborosos e divertidos ganham um infográfico ao serem publicados no site e nas redes sociais do canal. Essa ação começa na semana de estreia do programa e vai até o final desta edição, em novembro.

Outra leva de episódios já foi gravada para a quinta temporada, cuja previsão de estreia é no início de 2016. O diretor afirma que as receitas do programa são fáceis de fazer, gostosas e com ingredientes saudáveis.

"Além de introduzir uma alimentação balanceada, acentuamos a questão da brincadeira, desenvolvendo um mundo de faz de conta. Cada receita é de um lugar do mundo ou do interior do nosso país. Enquanto eles as preparam, os três falam e contam a história da região desse prato", comenta Luís.

É assim que os três apresentadores vão discorrer sobre o que é a bolsa de valores, quem foi Leonardo da Vinci e até mesmo o que o deserto do Saara tem a ver com culinária. "Eu tenho um encantamento com criança. Acho que essas brincadeiras as tornam mais crianças. E isso já passou a fazer parte do lazer das famílias: pais e filhos acabam indo para a cozinha juntos", fala o diretor.

Como nas temporadas anteriores, convidados especiais continuarão sendo recebidos no programa. Lara, que vem do teatro, nunca tinha feito TV e conta que a experiência de cozinhar e apresentar um programa está sendo bárbara.

"O que mais deu trabalho foi preparar um hambúrguer vegetariano, mas eu gostei muito. O programa mudou minha relação com a alimentação. Toda vez que estou comendo, penso se a comida vai me fazer bem ou não", diz a menina.

Spanakopita

Já Thiago afirma que nenhuma receita foi difícil de realizar, mas ele ressalta que algumas são mais trabalhosas. "A mais delicada, na minha opinião, foi Spanakopita (pastel assado), pois tinha que ter muito cuidado com a massa para não rasgar. Depois que eu comecei a fazer o programa, passei a comer coisas mais saudáveis, como legumes diferentes, frutas e a experimentar antes de falar que não gosto".

Outra novidade desta temporada são os cenários, que contam com mais elementos característicos do tema abordado em cada receita. "O primeiro programa começará com eles cozinhando, sem grandes apresentações. Na programação do canal, já tem pílulas sendo veiculadas mostrando esse novo time", conta o diretor.

