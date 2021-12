Televisão brasileira concorre a seis prêmios Emmy

Seis produções audiovisuais da TV brasileira foram indicadas nesta segunda-feira aos prêmios Emmy International 2013, que serão entregues em Nova York no próximo dia 25 de novembro.

O Brasil concorre a melhor atuação masculina pelo trabalho de Marcos Palmeira em Mandrake, da HBO e Goritzia Filmes, e à melhor atuação feminina pela interpretação de Fernanda Montenegro em Doce de Mãe, produção da TV Globo.

Além disso, outros três produtos brasileiros entraram na competição nas categorias melhor série dramática com O Brado Retumbante; melhor série de comédia com Como Aproveitar o Fim do Mundo e melhor novela com Lado a Lado e Avenida Brasil, todas produzidas pela Globo.

No total, 19 países foram indicados ao Emmy, entre eles Reino Unido, Canadá, África do Sul, Angola, China e Filipinas.

adblock ativo