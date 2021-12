Teleanálise: Uma Gabriela quase pastelão

Quando estreou a Gabriela de Walcir Carrasco, não encontrei gente da minha geração para comentar. Os que conheciam a adaptação de Walter George Durst de 1975 - reprisada várias vezes, a última entre 1988 e 1989, à tarde -- diziam gostar tanto do que viram que se opunham a qualquer nova versão. Outros respondiam que a personagem, suas penas e amores, já eram exaustivamente conhecidos por livro, novela, filme, peça. Onde encontraria então o telespectador de hoje? A dúvida se desfez já no primeiro capítulo.

Aos montes, passei a acompanhá-los diariamente pelos comentários que escreviam no Twitter, rede social na web. Arrisco dizer que todos tinham menos de 30 anos, a maioria adolescente, sabiam pouco ou nada da história. As moças queriam um Mundinho Falcão (Mateus Solano) igualzinho, admiravam Malvina (Vanessa Giácomo), elogiavam os vestidos das quengas do Bataclan. Gabriela (Juliana Paes) era alvo de reação efusiva do sexo oposto toda vez que aparecia. Com choro reagiram à cena de despedida de Maria Machadão (Ivete Sangalo) no velório de Ramiro Bastos (Antônio Fagundes) -- foi o que escreveram.

Redenção - Nenhum personagem parece ter conquistado mais a unanimidade no Twitter que Jesuíno Mendonça (José Wilker). O odiento coronel que maltrata a Dona Sinhazinha tão angelical (Maitê de Proença) viveu desta vez sua redenção. Se antes provocara repulsa com sua violência contida, agora se tornou personagem cômica. O bordão "vou lhe usar" virou alvo de piadas infinitas desde a estreia, seus diálogos com a mexeriqueira Doroteia (Laura Cardoso) rendiam toneladas de tuítes e retuítes.

Contei na última semana 26 Jesuínos fake, o mais seguido era Jesuíno Delicado. Uma das cenas mais importantes da trama é sua condenação pelo assassinato da mulher adúltera e o amante. Na versão de 1975, foi comemorada: era uma vitória feminina para os então novos tempos. Na última quinta-feira, despertou compaixão. A frase em que declara amor eterno antes de ser algemado mereceu incontáveis citações no Twitter.

Humor - A interpretação dos atores, tal como na adaptação de 1975, foi exemplar. De parecida com a anterior, a versão de agora teve a trilha sonora, acrescida de canções de mesma sofisticada qualidade. Decerto houve cenas dramáticas, até pesadas - espancamento, mutilação e morte. Mas a nova versão de Gabriela se caracterizou sobretudo pelo humor, muito mais acentuado desta vez. Um humor às vezes pastelão, característico de novelas das 6h e das 7h da noite, horário de muitos dos sucessos anteriores de Carrasco.

Não faltou gente fugindo nu pela rua, tortas atiradas na cara, camas indo ao chão, diálogos tresloucados em cenas como as dos casais Tonico Bastos (Marcelo Serrado) e Olga (Fabiana Karla), que se alternaram no adultério, Glorinha (Suzana Pires) e professor Josué (Anderson Di Rizzi), que enganavam o traído coronel Coriolano (Ary Fontoura). O grande escândalo desta vez não foi, como na novela de Durst, a descoberta por Nacib (Humberto Martins) de que estava sendo traído, e sim a revelação simultânea de dois segredos de família retumbantes: Dorotéia, beata moralista que comanda um dos mais tradicionais clãs de Ilhéus, fora prostituta na juventude, e seu filho varão, coronel Amâncio (Genézio de Barros), era enfim o secreto amante de Miss Pirangi (Gero Camilo). Primeiro, se tentou manter o escândalo abafado entre as paredes de casa. Na semana seguinte, toda a cidade soube, na saída da igreja - outra infinidade de tuítes.

A Gabriela de Durst, mais lírica, se tornou inesquecível. A de Carrasco, mais engraçada, conseguiu cativar o jovem espectador.

