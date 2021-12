Teleanálise: Salve Jorge carrega o desafio de bater o lixão

Muita coisa se falou a respeito da novela Avenida Brasil, da Globo. É a novela mais assistida dos últimos cinco anos, mas também representa um grande sucesso no universo da mídia. Nenhuma outra novela foi mais discutida e mencionada por outros canais da TV durante os sete meses que foi exibida na emissora dos Marinho. Seja pela criatividade de João Emanuel Carneiro, ou pela carga dramática e ao mesmo tempo cômica dada aos atores em suas interpretações. Nenhuma das estratégias, inclusive, montadas ao longo dos últimos meses pelas emissoras concorrentes para driblar a audiência de Avenida Brasil conseguiu resistir ao embate entre Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves). Mas, como todo trabalho artístico, foi necessário colocar um ponto final nesse produto e iniciar um novo.

Eis que a bola da vez é Salve Jorge, que estreia nesta segunda, 22, na faixa das 21h. Na história, Morena, personagem de Nanda Costa, vive uma moradora do Complexo do Alemão. A moça, pretendendo mudar de vida, aceita trabalhar como garçonete na Turquia atraída pela oferta de Lívia, interpretado por Claudia Raia. Essa faz a linha "a bruxa da vez" que substitui Carminha no horário. Lá, Morena será obrigada a se prostituir numa boate, em condições desumanas de sobrevivência.

É com esse enredo que Glória Perez e o pessoal da produção terão de se virar para manter os índices do horário conseguidos com Avenida Brasil ou, quem sabe, superar a audiência da antecessora. Ainda é um mistério sobre o que se pode esperar da nova trama, como poderá conquistar o público e até ser motivo de comentários nas redes sociais tanto quando Avenida Brasil. Como todo produto novo, a comparação será inevitável em um primeiro momento.

Vale lembrar que Glória Perez é expert em histórias populares. A autora não tem problema nenhum em abordar as diferenças culturais de países estrangeiros, embora apelando para um certo exotismo étnico, tão explorados nas novelas O Clone (2001), América (2005) e Caminho das Índias (2009). De uma forma particular, Glória busca misturar a cultura de fora com as raízes brasileiras e acaba incorporando, pelo tempo de duração da novela, expressões e bordões ao vocabulário nacional, vide o "Não é brinquedo não!", "Insh`Allah" e "Are baba" de suas produções anteriores.

Sobre o primeiro capítulo, que vai ao ar nesta segunda-feira, a autora explica que o episódio será lindo, forte e envolvente. Só esperar para ver.

