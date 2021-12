Teleanálise: ex-participantes dão novo fôlego ao BBB 13

Começou a 13ª edição do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira, 8. E a maior novidade foi a responsável por garantir novo fôlego à atração: a volta de seis ex-BBBs, que terão nova chance de ganhar - ou vencer novamente, como no caso de dois ex-campeões do reality.

O diretor Boninho fez boas escolhas na turma masculina. Trouxe de volta Kléber Bambam, o primeiro campeão. Na época, 2002, fez sucesso por ser um fortão com alma ingênua. Chegou até mesmo a fazer amizade com uma boneca montada por ele, a Maria Eugênia. Outro novo (velho) participante na casa é Dhomini. O vencedor da terceira edição era polêmico e se envolveu com uma das mais belas participantes que já passaram pela casa: Sabrina Sato.

Estes dois ex-campeões chegaram transformados à 13ª edição. Chamou a atenção a tranquilidade deles, demonstrando até uma certa maturidade. Um deles tem plenas condições de ser o bicampeão.

Outro candidato a vencer o programa é o divertido Eliéser, ex-BBB 10, que se achava inteligente, mas não falava coisa com coisa. Durante a estadia dele na edição 10, quase se deu mal ao colocar muito peso no supino e não aguentar carregar. Também protagonizou um romance insosso com Cacau (que deveria ter voltado). Ele fechou o trio de ex-BBBs masculinos que ganharam uma nova chance.

As ex-BBBs escolhidas foram selecionadas a dedo para aumentar o nível da sensualidade. Fani Pacheco (Uhu, Nova Iguaçu!) protagonizou um tórrido triângulo amoroso no BBB7 com Diego Alemão, o vencedor da edição, e Iris Stefanelli. Natalia Casassola nada acrescentou ao BBB 6 e foi uma escolha que até agora não entendi. O auge da carreira dela foi protagonizar um ensaio nu com Fani para a Playboy em 2011. Não foi à toa que ela ficou feliz ao encontrar a amiga na nova edição.

Elas só não serão eliminadas logo porque devem protagonizar cenas calientes e sensuais, algo que dificilmente veremos as novas BBBs fazerem. Aliás, a Playboy vai ter dificuldades este ano para escolher as capas.

A última ex-participante apresentada foi a baiana Anamara, que já chegou com a característica voz anunciando com perfeição porque elas foram escolhidas para voltar: "Somos as maiores piriguetes dos BBBs". Na verdade, Anamara passou em branco na 10ª edição do programa. Ninguém a aguentava, mas conseguiu resistir e quase chega até a final.

A reunião destes seis personagens conhecidos - e calejados - foi a grande atração da estreia do BBB 13 e o maior defeito. Os novos participantes André, Aslan, Ivan, Nasser, Aline, Andressa, Fernanda e Marien, ainda tímidos, acabaram ofuscados e com menos chances de ganhar. Os dois que estão em uma casa de vidro em um shopping e vão entrar na casa esta semana, têm menos chances ainda. Vai ser difícil disputar popularidade com os ex-BBBs que retornaram.

Dos novatos, a que tem grandes chances de sair na primeira semana é a carioca Aline. O jeito de falar, parecendo que está brigando com todo mundo, com certeza não será bem visto no programa. Ela já brigou com Kléber Bambam na primeira prova do líder e, pelo que se viu, ainda vai criar muita confusão. Para nossa alegria. Afinal, BBB sem confusão e romance não tem graça.

A audiência da estreia foi a pior de todas as edições: apenas 25 pontos, segundo o Ibope. Com estes ex-BBBs, a tendência é esse número aumentar.

adblock ativo