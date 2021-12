Teleanálise: Cigarro volta a aparecer em cenas de novelas

No capítulo de "Guerra dos Sexos" desta terça-feira (9), a personagem Milena, da Guilhermina Guinle, aparece com cigarro na mão. Com ele aceso, a moça traga o material e, em seguida, solta a fumaça na maior naturalidade. Não pode. Na novela, a personagem faz a linha desequilibrada, nervosa e angustiada. Para tanto, a direção ou sabe-se lá quem, decidiu investir nesse tipo de enriquecimento de cena.

No mesmo dia, em "Tapas e Beijos", Jorge (Fábio Assunção), no meio das velhas discussões com Sueli (Andreia Beltrão) no elevador, tira um cigarro do bolso e também acende. A cena trazendo cigarro como protagonista volta a se repetir em "Gabriela", também na noite desta terça, com o personagem de Henri Castelli com seu Rômulo, em um quarto de hotel.

Não faz muito tempo, Betty Faria deu as caras com o cigarro entre os dedos em "Avenida Brasil", das nove. Ainda que apagado, a personagem nem de longe passou bom exemplo ao público, já que estava acompanhada de Paloma (Bruna Griphao), que interpreta uma adolescente na trama de João Emanuel Carneiro.

As passagens com cigarro nas novelas não podem. Com exceção, as que representam biografia. Nas demais, é de "bom tom" utilizar outros recursos nas temáticas. Novela, em especial as da Globo, é um canhão (ou seja, tem um grande poder com a audiência). Por isso, evitar é o recomendável, uma vez que criança tende a imitar o que vê.

Vale lembrar que a indústria de tabaco está proibida de aparecer nas telinhas há algum tempo. Perceberam que é de bom senso manter o objeto longe da dramaturgia desde a década de 90. E, por mais que a classificação indicativa esteja atenta para frear alguns conteúdos, a emissora bem que podia não facilitar com certas coisas.

