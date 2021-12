Teleanálise: A Fazenda de Verão estreia com mais do mesmo

Dezesseis participantes desconhecidos com corpos esculturais confinados por três meses para ganhar um prêmio de R$ 1 milhão. Parece com o Big Brother Brasil, não é? Mas é A Fazenda de Verão, novo reality que a Rede Record estreou na noite desta quarta-feira, 31, sob o comando do onipresente Rodrigo Faro.

Ao contrário do original A Fazenda, no qual os participantes são famosos - na verdade, subcelebridades e ex-celebridades -, a Record resolveu tentar esvaziar o BBB 13, que estreia em janeiro, colocando apenas anônimos, saturando o telespectador com o reality-show. Pelo que se viu na estreia, dificilmente vai conseguir.

A começar pelo apresentador. Pode-se dizer o que quiser de Pedro Bial - e daquelas crônicas pseudo-intelectuais -, mas ele é o cara quando se trata de apresentar programas deste tipo. Rodrigo Faro é esforçado e animado, mas insiste em auto-referências como "Venham falar com o apresentador gato aqui" ou "Fiz escova no cabelo, fiquei todo bonito e a chuva atrapalhou tudo". Também é muito didático. Interrompeu diversas vezes a prova da noite para dizer que ela mudaria a vida dos peões e explicar para o público o que estava acontecendo, quebrando o ritmo.

Os participantes são iguais a qualquer um dos mais de 160 que já passaram pelas 12 edições de Big Brother Brasil. Tem o fortão que acha que será excluído por acharem que é burro, o homosexual descolado, as mulheres bombadas e, claro, os baianos. Nesta edição são dois: Sacramento, que no primeiro programa parecia confuso, sem falar nada com clareza, e Gabriela Novaes, de Juazeiro, a aparentemente ingênua da atração.

A novidade é que os participantes foram divididos em dois grupos. Um é chamado de Cigarra e viverá na moleza, sem precisar fazer nenhum trabalho. O outro é Formiga, que terá que cuidar dos animais, arrumar as camas, lavar os pratos e todo o trabalho braçal exigido.

Essa separação deve render boas discussões, até porque os integrantes do grupo que vai trabalhar parecem não serem muito chegados a acordar cedo - pelo que muitos deles mesmo disseram na apresentação. A cada semana, uma prova vai definir qual grupo vai fazer as coisas.

Verão chuvoso - A Fazenda 2 estreou nesta mesma época, no início de novembro, e a chuva atrapalhava tudo, já que em Itu, região onde está a fazenda, o tempo é instável neste período. Tanto que as outras edições mudaram de época e agora começam em abril. Quem espera ver a mulherada de biquini na piscina, vai se decepcionar, pois o sol deve aparecer por lá poucas vezes até o fim do reality.

Após cinco edições de A Fazenda, a Record mostrou que ainda não sabe fazer reality-shows. Quem quiser arriscar e conferir as outras novidades prometidas por Rodrigo Faro, o programa vai ao ar às 20h30.

