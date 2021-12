Telão trava em programa da Globo

A produção do reality SuperStar passou por um aperto neste domingo, 3. Durante a apresentação da banda Zueira, do Rio Grande do Sul, o telão que levanta quando o grupo atinge 70% dos votos travou.

A banda cantou até o final sem saber se realmente tinha passado no teste. ""É tanta zoeira que deu uma trava aqui na tela", disse Fernanda Lima, a apresentadora da atração.

Os jurados Thiaguinho e Paulo Ricardo ainda brincaram e tentaram passar por debaixo do telão, mas desistiram. A falha foi bastante comentada pelos usuários das redes sociais, que brincaram dizendo que Boninho - diretor da atração que tem fama de esquentado - devia estar fazendo uma reunião para saber de quem foi a culpa.

Cenas de Boninho resolvendo assunto do telão de maneira calma nos bastidores #Superstar — Eugênio, o Mordomo (@mordomoeugenio) 4 maio 2015

Estou ouvindo daqui os gritos do Boninho com o responsavel pelo Telão pic.twitter.com/Za1s9rqB6K — Gustavo Zago (@gustavozago) 4 maio 2015

Pergunta que não quer calar: o telão travado levou o André Marques junto? A culpa era dele e tá levando bronca do Boninho? — Fernando Oliveira (@fefito) 4 maio 2015

