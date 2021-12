Tati Quebra Barraco comanda reality "Lucky Ladies"

O reality show "Lucky Ladies" do canal Fox Life, que estreia no dia 25 de maio, às 22h30, foi apresentado nesta última terça-feira, 19, durante uma coletiva de imprensa no espaço The View Bar, no Jardins, em São Paulo.

No programa vai ser possível acompanhar o dia a dia e a luta das funkeiras MC Carol, MC Sabrina, Mary Silvestre, Karol K e Mulher Filé pelo reconhecimento no mundo da música, enquanto confinadas em uma luxuosa cobertura em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Diferente dos outros realitys, a atração não terá eliminações, nem quantia em dinheiro. Elas serão preparadas pelos mentores Tati Quebra Barraco e o produtor musical Rafael Ramos para apresentar um show na cidade.

