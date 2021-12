Tatá Werneck tem agenda lotada até o fim do ano

Tatá Werneck chegou de mansinho em "Amor à Vida", da TV Globo, e roubou a cena. Brilhou tanto como a periguete Valdirene que foi eleita no prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, a atriz revelação de 2013. Apresentou o "Vem Aí", show de lançamento da programação da Globo, ao lado de Marcelo Adnet e Leandro Hassum, e se permitiu descansar por cinco dias, em um retiro espiritual na África do Sul, antes de mergulhar numa nova maratona de trabalho, que começou na semana passada.

A atriz fará três projetos quase que simultaneamente: o humorístico "Vai Que Cola" (Multishow); o filme "Loucas para Casar", em que contracena com Ingrid Guimarães; e a missão de ser repórter do "Caldeirão do Huck" durante a Copa do Mundo no Brasil. "Segundas, terças e quartas, faço o "Vai que Cola"; de quinta a domingo, filmo com a Ingrid e ainda tem Copa. E eu também pretendo transar algum dia novamente", brinca ela, que revela que não entende nada de futebol, mas vai aparecer no programa de Luciano Huck entrevistando jogadores, fazendo palhaçadas e envolvida com a torcida, algo que já sabe fazer. "Coloca aí que eu vou ser jornalista esportiva", diz ela.



Na pilha



Sem tempo para respirar nos próximos três meses, ela ainda garante que voltará a gravar uma novela no segundo semestre (mas não revela qual será) e que o programa "Tudo Por Audiência" (Multishow), no qual vai dividir a apresentação com Fábio Porchat, também está em vias de fechar a agenda de gravações. "Teremos muitas participações de atores na linha 'por onde anda fulano'. Vai ter de tudo um pouco porque a gente é bagaceira", diz a atriz.

"Não tenho dúvida de que, depois da Copa, vou continuar no mesmo ritmo acelerado, porque fazer uma novela não é brincadeira. Mas a estreia da trama só deve acontecer mais para frente, tudo será definido no próximo mês", adianta Tatá, que tinha sido contratada pela Globo por obra quando ingressou no elenco de Amor à Vida, no início do ano passado.



Fazer rir



Questionada sobre o que sentiu ao apresentar a programação da Globo, um evento importantíssimo para a emissora e que contou com grandes nomes do casting na plateia, ela revela que não existem palavras que possam definir o que isso representa em sua vida. "Só sei dizer que passou um filme na minha cabeça antes de eu entrar no palco", declara ela.



Talita Werneck Arguelhes diz que nem se lembra que se chama Talita, pois desde sempre é Tatá. A vontade em ser atriz começou muito cedo. Ela afirma que sua família tem vídeos de quando tinha apenas três anos de idade e já falava que seria atriz. Para fazer sua vontade, seus pais a colocaram para fazer teatro na escola e ela nunca mais parou de interpretar. Tatá conta que seu grande prazer é mesmo fazer comédia. "Fazer rir gera uma felicidade imensa dentro de mim."

É difícil conseguir falar sério com a atriz, principalmente quando o assunto é sua intimidade. Tatá afirma que está solteira, conta que chegou a retomar o namoro de sete anos com o engenheiro Felipe Gutnik durante a novela de Walcyr Carrasco, mas a relação teve um ponto final. "O relacionamento acabou mesmo, já tem muito tempo. Terminei e voltei e terminei de novo. Tem uns quatro, cinco meses que estou solteira. Não falo a respeito porque eu tenho preguiça."

