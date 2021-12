Tatá Werneck: "Sou bem tímida e observadora"

Danda, a nova personagem de Tatá Werneck em "I Love Paraisópolis", pode até lembrar um pouco a espevitada Valdirene, de Amor à Vida, porém, a intérprete das duas avisa que, embora elas tenham semelhanças, a construção de Danda é completamente diferente da alpinista social da história de Walcyr Carrasco. Porém, é mais um tipo no estilo "maluquinho".

Mais magra - como ela mesma faz questão de frisar - e quase loura, Tatá aproveita esta entrevista para desmentir os boatos de que seria a protagonista do folhetim, mas, em cima da hora, teria tido seu papel trocado. A atriz também comenta sobre a amizade com Bruna Marquezine.

O que você tem em comum com a Danda?

Ela tem umas loucuras como eu. Acho que todo mundo tem muitas contradições dentro de si e as pessoas fazem uma imagem de mim que não é verdadeira. Quem me conhece sabe que sou bem tímida e observadora. Só que eu sempre faço personagens mais extrovertidas.

Você e a Bruna (Marquezine) estão inseparáveis desde que começaram a gravar. Como é esta amizade?

Ficamos muito amigas, muito mesmo. Fizemos laboratório para construir essa relação das duas irmãs que são muito amigas e realmente acabamos nos aproximando. Não tem como a gente não se dar bem e fazer uma relação tão próxima.

E como é a relação das duas personagens na novela?

Elas são irmãs (de criação). Sabe aquela irmã que você briga, é capaz de puxar o cabelo, mas não aceita que ninguém fale mal dela? As duas se defendem muito. É uma intimidade muito grande, apesar de divergirem em praticamente todos os pontos. A Marizete (Bruna) está sempre indo para a frente, é racional, conservadora, sonhadora e, ao mesmo tempo, realista. E a Danda é totalmente impulsiva. Enquanto a Marizete dá um passo para a frente, a Danda dá um passo para o lado (risos).

A sinopse diz que a Danda é daquelas que querem subir na vida a qualquer preço. Você está construindo ela assim?

Não faço uma oportunista. A Danda é uma mulher prática. É uma jovem muito sonhadora, com muita energia, que às vezes se aproveita de algumas situações, mas sem nenhuma maldade. A Valdirene era uma alpinista social.

Ela tem alguma semelhança com a Valdirene?

Não. Quando começar a novela, o público pode achar que, pela função social da personagem, de ser a engraçada, ela pode ser parecida com a Valdirene. Mas a construção foi completamente diferente. A Valdirene tinha uma coisa cômica e a Danda é uma menina, que passa por situações, vive coisas engraçadas, mas ela conta uma história. A Valdirene era totalmente "nonsense".

Quando começaram a falar sobre a novela, o que se dizia é que você seria a protagonista. Isso é verdade?

Eu soube disso através da imprensa. Nunca me pediram para mudar de papel. Eu fiz teatro a vida inteira e passava de 'mosquito', por trás da cena, de quinta a domingo. Eu tenho o mesmo amor por todas as minhas personagens. Jamais ia desdenhar ou preterir qualquer papel. O que me derem eu vou amar. Sou apaixonada pela Danda e, pelo menos, sempre me disseram que eu era ela.

Você e a Bruna Marquezine enlouqueceram com as compras em Nova York. Ela chegou a dizer que você a incentivava a comprar...

A Bruna fala demais (risos). Eu não posso andar com ela, não. Primeiro, que nada cabe em mim e tudo fica perfeito nela. Ela está sempre pronta para ir a uma festa. E acaba me impulsionando. Quando ela vê que estou comprando menos, ela começa... Nós tivemos dois dias de folga e compramos Manhattan (risos). Eu não incentivo a população a esse tipo de desejo.

E sobre namorados? Saiu uma notinha dizendo que você estava com um rapaz de Pernambuco...

Sabiaaaaaaa!!! (risos) Que ninguém é bobo! Eu tinha certeza de que essa pergunta ia aparecer. Sabe qual é o problema? É que a gente fala mil coisas sobre a novela, eu estudei, fiz pilates, e vai sair assim: 'Tatá Werneck assume...'. Não tem nada a ver. Não tenho resposta para isso. Eu acho chiquérrimo dizer 'não falo sobre a minha vida pessoal', mas acho muito 'escroto'. Porque eu fiz jornalismo. Mas não sei o que eu falo. Preciso me proteger, proteger alguém...

Você está solteira?

Não. Mas, se você me perguntar se eu estou namorando, não posso dizer que sim ou que não. Vamos lá ao título: 'Mais magra, linda e loira, com brilho diferente, Tatá Werneck diz que não está solteira'.

Então fale sobre "mais magra"...

Eu não fiz dieta, não. Só emagreci mesmo, mas nem sei quanto. Eu engordei em Amor à Vida, porque comia muito nas cenas. Apenas parei de comer e emagreci.

adblock ativo