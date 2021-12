Tatá Werneck será uma menininha mimada em Haja Coração

Imagine Grace Gianoukas, Tatá Werneck, Marcelo Médici e Claudia Jimenez no mesmo núcleo. Acrescente Alexandre Borges e a confusão está armada. Será assim o enredo que envolve a família Abdala, que só pensará em riqueza e ostentação na próxima novela das sete da Globo, Haja Coração.

"É a primeira vez que vou fazer uma riquinha", entrega Tatá Werneck sobre Fedora, a it-girl que ela interpretará no folhetim de Daniel Ortiz. A personagem leva uma vida boa e não faz nada além de torrar dinheiro e colecionar seguidores na internet.

"Sou muito ligada às redes sociais, mas não sou refém delas. Tenho a minha vida e não ligo para o que as pessoas pensam. Sou capaz de sair descalça ou ir de pijama aos lugares", confidencia a atriz, que tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e número parecido no Twitter.

"Eu respondo diretamente aos fãs. Não entendo gente que contrata terceiros para administrar, porque o objetivo, na minha opinião, é justamente aproximar o artista do seu público", defende ela.

Releitura

Haja Coração é uma releitura de Sassaricando, de Silvio de Abreu, exibida em 1987. Fedora, personagem de Tatá, foi interpretada por Cristina Pereira na época. Porém, o momento atual é muito diferente e, por isso, também o universo da personagem mudou.

"Agora ela é uma blogueira de moda, porque é preciso atualizar a trama", justifica Tatá, não sem antes rasgar elogios à colega Cristina Pereira. "Ele fez a Fedora brilhantemente", observa.

A história

A chefe do clã Abdala é Teodora (Grace Gianoukas), presidente do complexo gastronômico e cultural Grand Bazzar. Ela administra com mãos de ferro tanto os negócios quanto seu casamento com Aparício Varela (Alexandre Borges). Na juventude, ele casou-se por dinheiro e, agora, paga caro pelo golpe do baú. Mas Aparício tem talento como empresário e, apesar de viver à sombra da esposa, é, na verdade, o grande responsável pelo sucesso do Grand Bazzar.

Teodora só amolece quando o assunto é Fedora (Tatá Werneck), filha do casal. Mimada e voluntariosa como a mãe, a jovem foi criada como uma princesa. Teodora prometeu adiantar a herança de Fedora assim que ela encontrar um pretendente e se casar. Aparício é contra a ideia porque sabe que a filha só sabe gastar dinheiro.

Na mansão Abdala também vivem Lucrécia (Claudia Jimenez), irmã de Teodora, e Agilson Varela (Marcelo Médici), irmão de Aparício. Casados, eles vivem às turras, mas não querem perder a mordomia. Lucrécia vendeu sua parte na herança para Teodora, com quem tem uma relação tumultuada.

Do outro lado

Muitos conflitos estão previstos entre a família Adbala e os Di Marino, cuja matriarca é Francesca (Marisa Orth), mulher batalhadora que criou sozinha os quatro filhos - Tancinha (Mariana Ximenes), Giovanni (Jayme Matarazzo), Carmela (Chandelly Braz) e Shirley (Sabrina Petraglia) - depois que o marido sumiu. Francesca tem certeza de que Aparício é o responsável pelo desaparecimento e investe todos os seus esforços para descobrir a verdade.

Já a jovem e sensual feirante Tancinha ficará dividida entre seu namorado, o caminhoneiro Apolo (Malvino Salvador), e as investidas de Beto (João Baldasserini), um publicitário rico. O charme de Beto confunde os sentimentos de Tancinha. Como se não bastasse isso, a irmã do publicitário, Tamara (Cleo Pires), começa a se envolver com Apolo, numa das idas e vindas do namoro dele com a feirante.

Encontros e desencontros, ambição, dinheiro, humor e poder são os ingredientes que entrarão em cena em maio, com um elenco que conta ainda com Agatha Moreira, Jayme Matarazzo, José Loreto, Malu Mader, Carolina Ferraz, Ellen Rocche, Gabriel Godoy, Chandelly Braz, Sabrina Petraglia, Marcella Valente, Conrado Caputo, Nando Rodrigues, Marcos Pitombo, Karen Junqueira, Julia Faria, Duda Mamberti, entre outros.

