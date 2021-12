Tatá Werneck será protagonista e terá Caio Castro no seu pé

Tatá Werneck acaba de ser escalada para viver a protagonista da trama que Alcides Nogueira e Mário Teixeira escrevem para a Globo. A atriz, que estreou em novelas no ano passado em "Amor à Vida", confessa que ainda nem acredita que vai viver uma mocinha.

Em "Lady Marizete", nome provisório do folhetim que deve entrar no ar no primeiro semestre de 2015 na faixa das 19 horas, ela será uma mulher batalhadora da favela de Paraisópolis (zona sul da capital paulista). Caio Castro fará o bandido da comunidade e terá obsessão por sua personagem.

"Eu nem posso falar ainda sobre isso. Estou tão lisonjeada que, se realmente acontecer, tiro esse nariz", brinca Tatá, que em suas entrevistas costuma ser mais humorista do que entrevistada.



"Protagonista tem aquela coisa da beleza. Aí eu pensei: 'Como vamos conciliar?'. Mas, bom, falando sério, não esperava nada nem o sucesso da Valdirene. Faço tudo com muito amor e o que vem é lucro", comenta a atriz.

A trama terá direção-geral de Wolf Maya e se passará em São Paulo. O principal núcleo será o da favela, retratando as dificuldades da vida de quem cresce num ambiente como esse.



A princípio Tatá vai se chamar Mari, uma jovem que fez teatro, fala inglês e trabalha como monitora de crianças.



"Lady Marizete" terá Caio Castro no papel de um traficante e Nanda Costa também foi escalada para o folhetim.

Humor



Tatá Werneck já gravou toda a primeira temporada de "Tudo pela Audiência", programa que estreia dia 15 de julho no canal Multishow. Na atração, ela e Fábio Porchat recebem convidados e satirizam programas de TV que fazem tudo pela audiência. A segunda temporada já está confirmada e as gravações devem acontecer ainda neste ano.

"A gente estava muito livre nas gravações. Beijamos senhoras, colocamos anões fantasiados de Pablo e de Ellen (dubladores do quadro 'Qual é Música?', do SBT). Teve muito improviso e é o programa de diversão que sempre quisemos fazer juntos", diz Tatá, referindo-se à parceria com Porchat.



Copa do Mundo



A humorista não perde o fôlego e tem outros projetos engatilhados. O próximo é cobrir a Copa do Mundo como repórter do "Caldeirão do Huck". "Meu objetivo é ser expulsa das coletivas. Jornalisticamente, vou tentar entender sobre futebol, mas não sei se a galera vai entender o que eu entendi", diverte-se.

Questionada sobre os protestos que podem ocorrer durante o Mundial de futebol, ela volta a brincar. "Só para garantir, eu vou com um belo colete à prova de balas", diz a atriz, repórter e apresentadora, que continua: "Acho que as mudanças todas que aconteceram por causa da Copa beneficiam a gente. Pena que teve de ter uma Copa do Mundo para fazerem essas melhorias. Mas eu não quero falar disso. Posso perder o emprego se falar uma besteira, afinal vou cobrir o evento".



Rock'n roll



Tem uma vertente de Tatá ainda pouco conhecida pelo grande público, que vai "sair do armário". Ela lançará um CD com a sua trupe musical, a Banda Renatinho, formada só por comediantes.

"Sou eu, Murilo Couto, Maurício Meirelles, Nil Agra e Marco Gonçalves. O CD vai ser escroto, mas a gente leva a sério. É uma banda de rock, com letras que só nós achamos legal. Fazemos show, nos quais a gente tira a camisa, faz rodinha de porrada..", conta a humorista.

