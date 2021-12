Tatá Werneck revela que Valdirene vai engravidar

Está perto de a personagem de Tatá Werneck, em Amor à Vida, da TV Globo, mudar de rumo. A periguete Valdirene vai engravidar, mas tudo indica que um mistério em torno da verdadeira identidade do pai da criança ficará no ar por algum tempo. Depois da cilada em que se meteu sendo vítima de Maciel (Kiko Pissolato), ela vai conhecer um milionário que se interessará pelo seu jeito um tanto desmiolado e a pedirá em casamento ao ver que a amada é mesmo "difícil, dificílima".

A atriz conta que ainda vai sofrer um atentado antes de encontrar seu príncipe encantado. Ao se deparar com o motorista de Pilar (Susana Vieira) pela primeira vez após descobrir que ele a enganou, a periguete vai enfrentá-lo. "Ele tentará enforcar a Valdirene. Já era para essa cena ter sido gravada, mas choveu e não rolou, mas vai rolar", diz Tatá, que adorou contracenar com Kiko Pissolato. A cena está prevista para ir ao ar no dia 7.

Bonitão e rico - Ao fazer uma gravação para lá de íntima com Kiko, a que os dois vão ao motel, a intérprete de Valdirene dá quase nota dez para o rapaz. "Ele é maravilhoso. Galera, nota 9.2. No último dia de gravação dele no nosso núcleo, o Kiko chorou. Foi tão fofo, mas logo passou. Eu falei: Dane-se, vai lá para o seu núcleo", brinca.

E é justamente no episódio de risco de vida que Valdirene se envolve com Ignácio (Carlos Machado), que surge na vida da "inteligência pura". O bonitão vai ajudá-la a sair da enrascada e acabará se encantando por ela. O ricaço a chamará para jantar e, claro, a mocinha aceita sem pestanejar. Desta vez, Márcia (Elizabeth Savalla) levantará a ficha do novo pretendente da filha e ficará radiante ao ver que se trata de um milionário.

No site da novela, Machado disse que o convite para participar da trama de Walcyr Carrasco aconteceu de forma repentina, mas foi muito bem-vindo. "Eu fui pego de surpresa com o convite. Fiquei muito feliz", disse o ator, que estava fora da telinha desde o fim de Fina Estampa.

Risadas garantidas - Tatá Werneck afirma que sabe o mínimo do que vai de fato acontecer. A gravidez da personagem, segundo a atriz, não estava prevista na sinopse inicial da trama. Valdirene deveria se arrepender de tentar se dar bem por meio do golpe da barriga. "Desde o começo, o que me disseram era que novela é uma obra aberta e que não era para eu contar com isso", comenta.

Na despedida de solteira de Valdirene, a personagem vai passar a noite com Carlito (Anderson Di Rizzi), que assim se tornará um dos possíveis pais do filho de Valdirene.

