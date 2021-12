Tatá Werneck pode ganhar quadro no programa 'Vídeo Show'

Após a reviravolta no mundo da TV com a quebra de contrato de Sabrina Sato - que era da Band - para assinar com a Record, a Rede Globo já começou a agilizar as negociações com Tatá Werneck para não correr o risco de perder a humorista do seu casting.



De acordo com a coluna 'Outro Canal', da Folha de São Paulo, a emissora carioca teria convidado Tatá para integrar o novo formato do 'Vídeo Show'. No programa, que agora está sob o comando de Zeca Camargo, a humorista teria um quadro fixo, só para ela.



Essa informação coincide com uma outra notícia dada por essa mesma coluna há algum tempo, onde se especulava que a Record estaria interessada em Sabrina Sato ou Tatá Werneck para apresentar o reality show "I Can Do That", uma espécie de "O Aprendiz", porém, com famosos.



A decisão da Record acabou pesando para Sabrina, que quebrou seu contrato que iria até 2015 com a Band para assinar com a Record.



Como Tatá acabou perdendo campo para Sabrina, a sorte ficou de volta nas mãos de Rede Globo. Porém, se a humorista não aceitar ficar no 'Vídeo Show', a emissora terá que correr para renovar seu contrato com ela, que atualmente é por obra e, segundo o colunista Leo Dias, paga cerca de R$ 15 mil por mês, dependendo da quantidade de cenas que a atriz grava.



Um plano 'B', 'C' e até 'D' já foi montando na emissora carioca para segurar Tatá. O primeiro deles seria uma participação em outra novela do horário nobre, o que não seria má ideia. A segunda opção para a atriz seria um programa de auditório, o que Tatá sempre sonhou. E a terceira idéia - e a mais provável que aconteça - seria deixar Tatá com um quadro fixo no programa ´Caldeirão do Huck´, onde vem fazendo participações esporádicas e já conta com o carisma de Luciano Huck.

adblock ativo