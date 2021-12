Tatá Werneck diz que já foi alvo de críticas

A atriz e apresentadora Tatá Werneck participou do programa "Vai Fernandinha" (Multishow), na última terça-feira, 13. Durante a entrevista, Fernanda Souza elogiou Tatá, que rebateu dizendo que já foi criticada quando entrou na Rede Globo.

"Quando entrei na Globo eu fui muito criticada. A Ísis (Valverde) tinha feito uma periguete na novela anterior. E todo mundo falava: 'a Globo quer engolir essa menina com dentes de cavalo'. Tinha esse tipo de comentário. Juro", afirmou Tatá.

A apresentadora disse que não se importava com os comentários e conquistou o espaço sem precisar mudar nada. "Eu nunca tive essa vaidade em cena. Nunca me preocupei com isso. Queria fazer o meu trabalho bem feito. O que eu fiquei feliz é que conseguir conquistar um espaço, fazer comercial de cabelo e ser capa de revista sem mudar a minha identidade. Acho que isso abriu portas para outras mulheres porque não ia conseguir entrar nesse padrão", completou.

