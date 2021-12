Tatá Werneck assina contrato longo com a Globo

Tatá Werneck assinou um contrato de três anos com a TV Globo. Até então, a humorista e atriz estava contratada apenas para viver a Valdirene de Amor à Vida.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, o acerto com a emissora não proíbe que ela mantenha os projetos que tem no Multishow.

