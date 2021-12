Tapas & Beijos estreia última temporada

Para tristeza dos fãs, as aventuras de Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão) entram na reta final. Ao inaugurarem o Brechó Boutike, seu primeiro e tão sonhado negócio próprio, elas encerram a série Tapas & Beijos, exibida nas noites de terça-feira na TV Globo.

E foi em clima de nostalgia que o elenco e a direção apresentaram as novidades da última temporada do seriado, que estreia no próximo dia 14. Os jornalistas foram recebidos no cenário da loja que as duas protagonistas abrem, após anos trabalhando na Djalma Noivas.

O diretor, Maurício Farias, disse que pretende que esta temporada seja a melhor delas. "Desde o início, fizemos sucesso em todas as esferas, tanto para o público quanto internamente aqui na casa. É muito difícil quando você faz um programa de sucesso e ele sai da grade. Mas sabíamos que teríamos de planejar este término. Estamos dando todo o nosso gás nessa temporada", disse ele.

Entre os atores, o sentimento também já é de saudade. Considerado uma pessoa "fria", Vladimir Brichta provocou risos nos colegas e jornalistas, ao falar sobre o sentimento de despedida. "Hoje, quando me dei conta de que é a última temporada, fiquei tocado. E olha que isso não é uma coisa comum para mim, que sou uma pedra de gelo", afirmou o ator.

Em um dia inspirado, Fernandinha Torres brincou sobre o fim do programa: "Saber parar é uma arte". E aproveitou a oportunidade para fazer uma declaração de amor aos colegas, com quem conviveu nestes últimos quatro anos.



"A série é uma reunião de pessoas muito especiais. Ninguém presta, são gambás velhos", divertiu-se. E completou: "Fazemos nosso trabalho com muito empenho e, a cada ano, fica melhor. Somos uma família que se ama".

Jornada bem-sucedida



Companheira de cena e de aventuras, Andréa Beltrão comentou que até os cenários remetem ao clima nostálgico do momento. "Ver as fotos antigas dá nervoso. Mas foi uma jornada bem-sucedida. O que vai ficar é essa história bacana que nós construímos".



Ao que tudo indica, Fátima e Armane (Vladimir Brichta) continuarão brincando de gato e rato até o final da série. Só que, desta vez, ela tem a companhia do bonitão Reinaldo, interpretado por Márcio Garcia.

Desde que Armane vendeu a importadora, ninguém tem notícias dele e corre um boato sobre uma possível participação de Fátima no misterioso sumiço do ex-namorado.

"Quando elas conseguem abrir a loja, a vida fica mais louca ainda. A Sueli, por causa dos problemas com a família, já que Jurandir (Érico Brás) e Bia (Malu Rodrigues) não sabem cuidar do bebê. E a Fátima porque está tentando caminhar sem o Armane, uma coisa que é praticamente impossível", adiantam os redatores finais Nilton Braga e Cláudio Lisboa.

adblock ativo