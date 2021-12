Tamires deixa o "BBB 15"

Após tanto ameaçar, Tamires deixou o "Big Brother Brasil 15" na noite deste domingo, 9. A cirurgiã-dentista entrou no confessionário com as malas e se despediu de todos, abrindo mão da disputa pelos R$ 1,5 milhão.

Os acontecimentos ao longo da festa Magia, realizada na noite do último sábado, contribuíram para a desistência da moça. É que a bebedeira foi tanta que ela e Rafael, brother que namorava Talita na casa, chegaram a dar um 'selinho'.

No dia seguinte ao ocorrido, Tamires demonstrou arrependimento e ameaçou deixar o jogo. "Eu não suporto mais ficar aqui. Eu quero ir embora!", disse ela para Amanda. A paulista chegou a tentar abrir a porta do reality show e até ameaçou se matar com uma faca caso não conseguisse sair do programa.

Sem aguentar a pressão, Tamires finalmente fez as malas e foi ao confessionário para pedir pra sair da casa.

Com a moça fora da batalha, o "Big Boss" passou uma mensagem aos confinados: "Quem sai é desistente, é perdedor. O jogo continua e pra quem quiser sair é super simples. Vocês viram como é fácil. É só botar a malinha lá [no confessionário] e 'bummm!'. Pronto, sumiu da nossa vida, sumiu da nossa história. Morreu pra gente! Não quero ouvir ninguém falando o que eu falei. Apaguem isso e ' tchau' para vocês. Até logo".

