Talita pede pílula do dia seguinte para a produção do BBB

Pela conversa de Talita com Rafael nesta manhã de quinta-feira, 29, no BBB 10, a noite do casal foi boa. A sister contou ao companheiro que ela iria pedir uma pílula do dia seguinte para a produção. "Disse: 'Eu preciso de uma pílula, porque senão posso ficar grávida", disse ela.

Talita, inclusive, acordou sem saber onde estava sua calcinha. A noite que resultou nessa situação começou na Festa Árabe, quando o casal foi para o quarto antes que o resto da turma. Eles foram para o quarto e o clima começou qunado Rafael começou a fazer massagem em Talita. Quem duvidava de que teria acontecido algo a mais entre o casal, sanou a curiosidade com o pedido da pílula.

adblock ativo