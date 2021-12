Talita e Rafael dão primeiro beijo do BBB 15

Durante a primeira festa surpresa do Big Brother Brasil 15, na madrugada desta quinta-feira, 22, Talita e Rafael escolheram se divertir de outra forma e se esconderam debaixo do edredom trocando o primeiro beijo desta edição do reality.

E não demorou muito para o casal ser advertido pela direção do programa por ficar sob as cobertas sem os microfones. Após a troca de beijos, um sinal sonoro foi disparado chamando a atenção dos participantes.

Assustada, Talita comentou: "Espero que não seja para a gente". Durante a conversa, iniciada em clima de paquera, a aeromoça reclamou a forma que o ex-jogador tratava as outras mulheres: "Você é muito fácil, o problema é esse", disse.

A dupla foi assustada quando Mariza entrou no quarto. Preocupada, Talita tentou se justificar: "A gente não está fazendo nada, Rafa, fala para ela que a gente não está fazendo nada".

Ainda na festa surpresa, antes de ir para o quarto com Rafael, a morena havia sido cantada por Luan, mas o dispensou. "Para mim a gente era brother. Eu gostei de você, mas é um tipo de gostar diferente", falou a sister.

